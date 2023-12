Nie będzie już Radwańskiej, oto nowy kapitan reprezentacji Polski. Świątek zna go doskonale

Pierwsza edycja United Cup, która odbyła się na przełomie 2022 i 2023 roku, przyniosła wiele radości polskim kibicom. Nasza reprezentacja dotarła do półfinału, gdzie musiała uznać wyższość późniejszych triumfatorów całych zmagań - Amerykanów. Fanów znad Wisły rozgrzewał zwłaszcza mikst z udziałem Igi Świątek i Huberta Hurkacza. Utytułowany duet był niepokonany w grze podwójnej. Dzięki wygranej nad włoską parą nasi najlepsi tenisiści zapewnili awans reprezentacji Polski do najlepszej "4" zmagań.

Funkcję kapitanów zespołu pełnili wówczas Agnieszka Radwańska oraz Dawid Celt. Dla fanów to również była dodatkowa atrakcja, by móc zobaczyć, jak krakowianka służy poradami swojej młodszej koleżance, wcielając się po części w rolę mentorki. Przed nadchodzącą edycją doszło jednak do poważnych zmian. Wiemy już, że kadra będzie mieć nowego lidera.