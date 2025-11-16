"Nie, absolutnie nie". Kategoryczna reakcja Darii Abramowicz. Temat zamknięty

Iga Świątek miała 17 lat, gdy w jej zawodowym życiu pojawiła się Daria Abramowicz. Był luty 2019 roku. Od tamtej pory ich współpraca rozwinęła się w takim stopniu, że dzisiaj pani psycholog pełni w sztabie najlepszej polskiej tenisistki absolutnie newralgiczną rolę.

Nie uzyskamy odpowiedzi na pytanie, jak potoczyłaby się sportowa kariera raszynianki, gdyby nie opieka, jaką otoczyła ją Abramowicz. Ich wzajemna relacja często bywa krytykowana jako rzekomo nieprofesjonalna, zbyt partnerska, nie zachowująca standardów profesji. Ale może właśnie tego potrzebuje Swiątek, by na korcie skupić się tylko na rywalizacji.

Daria Abramowicz o roli psychologii w zawodowym tenisie. "Sport podąża w takim, a nie innym kierunku"

- Jeśli mielibyśmy patrzeć na tę relację tylko i wyłącznie z punktu widzenia warsztatu stricte psychologicznego, to rzeczywiście jest to relacja zaburzona, w której przekraczane są pewne granice profesjonalnego dystansu między psychologiem a klientem - zauważył w niedawnej rozmowie z Interią psycholog sportu, Dariusz Nowicki.

Abramowicz i Świątek nie komentują publicznie tego typu zarzutów. I bronią się wynikami. Polka ma już na koncie sześć tytułów wielkoszlemowych. A liderką światowego rankingu była przez 125 tygodni. Z realną perspektywą na kolejne.

- Coraz ważniejsze staje się szerokie dbanie o zdrowie psychiczne po to, aby móc odnaleźć się w tym świecie - przekonuje pani psycholog w wywiadzie udzielonym Przeglądowi Sportowemu Onet.

- Coraz więcej zawodników współpracuje ze specjalistami z obszaru ochrony zdrowia psychicznego - dodaje Abramowicz. - Czasem są to psychologowie sportowi, czasem psychoterapeuci, a coraz częściej - co jest dla mnie bardzo ożywcze i cenne - mówią o tym również mężczyźni. Wiem też, że coraz większa grupa zawodników na stałe pracuje z psychologami i psychologami sportowymi.

Czy taki układ staje się powoli warunkiem odniesienia sukcesu w zawodowym sporcie? Na tak postawione pytanie Abramowicz reaguje stanowczo. I nie pozostawia w tym temacie niedomówień.

- Nie, absolutnie nie, to nie jest obowiązek - podkreśla. - Niemniej jest to bardzo wartościowe i sądzę, że będzie się rozwijać właśnie dlatego, że sport podąża w takim, a nie innym kierunku.

