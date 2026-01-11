Porażką Igi Świątek zakończyło się finałowe starcie z Belindą Bencic w United Cup 2026. Początek nie wskazywał na taki przebieg zdarzeń, wszak Polka wygrała seta 6:3. Niestety, drugi w pełni należał do Szwajcarki. Zwyciężyła, i to w jakim stylu - 6:0. A potem przypieczętowała ostateczny triumf. Na tablicy wyświetlono wynik 6:3, 0:6, 6:3 dla Bencic.

Przegrana mocno uderzyła w ambitną Świątek. Nie potrafiła powstrzymać fali zalewających ją emocji. Polały się łzy. A to wszystko na oczach kamer, widzów i nie tylko.

Frustracja Świątek po porażce. Polały się łzy

Tuż po zwycięskiej meczowej piłce Belinda Bencic uniosła ręce do góry w geście zwycięstwa. Później podeszła do siatki, by podziękować Idze Świątek za grę. Po tym, jak panie uścisnęły sobie dłonie, Polka skierowała się jeszcze do szwajcarskiego zespołu, a następnie... nerwy jej puściły. Sfrustrowana rzuciła rakietą o kort.

Pojawiły się też łzy. Całej scenie, oprócz publiczności, przyglądał się m.in. Wim Fissette. Jego zachowanie? Wymowne. Nauczony doświadczeniem po prostu dał czas podopiecznej, nie reagował, nie próbował uspokajać.

Przed rokiem jego postępowanie w podobnej sytuacji było zgoła odmienne. Kiedy w lutym Iga Świątek przegrała z Mirrą Andriejewą 3:6, 3:6 i tym samym pożegnała się z turniejem WTA 1000 w Dubaju, nie kryła wściekłości. Belgijski szkoleniowiec starał się załagodzić sytuację. Podszedł do tenisistki z wyciągniętą ręką, lecz ona zignorowała tamten gest. Później o sytuacji rozpisywały się media, a gdy emocje opadły, trener i Polka wyjaśnili sobie wszystko.

Po turnieju w Sydney na Igę czeka wielkoszlemowy Australian Open. Kibice liczą, że do tej pory wiele się zmieni i trzymają kciuki za pierwszy triumf Igi w Melbourne w karierze.

Iga Świątek, United Cup 2026 SAEED KHAN AFP

Iga Świątek i Belinda Bencic, United Cup 2026 IZHAR KHAN AFP