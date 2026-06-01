Iga Świątek świętowała wczoraj swoje 25. urodziny i sama mogła z tej okazji sprawić sobie wyjątkowy prezent, przyklepując awans do ćwierćfinału Rolanda Garrosa. Na jej drodze stanęła jednak Marta Kostiuk, która zdołała ograć byłą liderkę światowego rankingu.

Nasza reprezentantka była o krok od wygrania pierwszego seta. Prowadziła już nawet 5:4, mając przy tym swój serwis. Rywalka przełamała ją jednak, będąc potem ostatecznie górą także w całej partii.

W drugiej odsłonie rywalizacji gra Igi Świątek już kompletnie się posypała. Efekt? Tylko 1 wygrany gem i porażka w smutnych okolicznościach.

Roland Garros. Iga Świątek wypadła z drabinki. Wojciech Fibak zabrał głos

Głos po przegranym przez Igę Świątek meczu z Martą Kostiuk zabrał Wojciech Fibak, który ewidentnie nie był zaskoczony końcowym rezultatem.

- To wisiało w powietrzu. Ten kryzys u Igi trwa bardzo długo. Rzym i Paryż nie pomogły w jego przełamaniu. Porażka z Eliną Switoliną w Rzymie była sygnałem, że kryzys trwa - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Nasz legendarny tenisista zaznaczył przy tym, że już od dwóch sezonów alarmuje w sprawie problemów Igi Świątek co do gry forhendem. Jego zdaniem ziścił się czarny scenariusz, bo zauważyły to także rywalki, wzorując się na... Jelenie Ostepenko.

- Już dwa lata temu mówiłem, że Iga ma problem z forhendem i rywalki to wykorzystują. Grają jej na prawą stronę. Tak grywa z nią Ostapenko. Do tego ostro atakuje drugie podanie Polki. To wprowadza nerwowość w głowie Igi, a potem skutkuje błędami i traconymi punktami - stwierdził Wojciech Fibak.

Swoją porażkę skomentowała podczas pomeczowej konferencji prasowej także sama Iga Świątek.

Do 5:4 w sumie czułam się w porządku. I czułam, że mogę może troszeczkę poprawić poziom, to zrobi różnicę i zacznę czuć trochę więcej kontroli nad meczem oraz wynikiem. Jednak później tak się zestresowałam i tak mnie spięło w ciele, że ciężko mi było sobie z tym poradzić i to przerobić w trakcie meczu. Były momenty, chyba na początku drugiego seta, że w miarę solidnie zagrałam, ale później grałam coraz gorzej i taki był wynik drugiego seta

