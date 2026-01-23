Iga Świątek udanie rozpoczęła tegoroczny Australian Open. Polka w pierwszej rundzie - choć nie bez problemów - pokonała Chinkę Yue Yuan 7:6:(5), 6:3. - Byłam trochę zardzewiała na początku - opowiadała po meczu 24-latka. W drugiej rundzie Świątek odprawiła z kwitkiem Marie Bouzkovą, triumfując 6:2, 6:2.

Teraz na drodze Polki stanie Anna Kalinska. Eksperci zgodnie podkreślają, że starcie Świątek z Rosjanką będzie pierwszym poważnym testem w Melbourne. - "Zobaczymy jak będzie z Kalinską, z którą prędkości będą dużo większe" - pisał m.in. Michał Chojecki z "Super Expressu".

Świątek i Kalinska grały ze sobą trzykrotnie. Pierwsze ich starcie miało miejsce w turnieju WTA 1000 w Dubaju. Wówczas Rosjanka nieoczekiwania pokonała Polkę w półfinale (6:4, 6:4). Dwa kolejne pojedynki miały miejsce w USA w 2025 roku. Zarówno w ćwierćfinale w Cincinnati, jak i w trzeciej rundzie US Open górą była nasza reprezentantka, choć nie były to łatwe zwycięstwa.

Świątek kontra Rosja. 33:9 a więc nokaut

Zawodniczek z Rosji w światowym tourze jest bardzo wiele. Świątek w całej karierze mierzyła się z piętnastoma tenisistkami, które występowały pod rosyjską flagą. Łącznie stoczyła 42 pojedynki, a jej bilans jest wręcz imponujący. Polka wygrała 33 spotkania, a z kortu jako pokonana schodziła zaledwie 9 razy.

Świątek najczęściej mierzyła się z Jekateriną Aleksandrową (osiem meczów) i Darią Kasatkiną (siedem meczów). Z Aleksandrową przegrała dwa spotkania, a z Kasatkiną jedno.

Ujemny bilans ma tylko z trzema Rosjankami. Porażki z Natalją Wichłancewą i Swietłaną Kuzniecową zdarzyły się Polsce na starcie seniorskiej kariery. Zresztą to były jej dwa pierwsze polsko - rosyjskie pojedynki.

Patent na Świątek ma tak naprawdę tylko Mirra Andriejewa, która wygrała z Polką dwa z trzech rozegranych spotkań. Raszynianka być może będzie miała szansę wyrównać bilans z 18-latką już w Melbourne. Żeby tak się stało to obie panie muszą dotrzeć do finału imprezy.

Jekaterina Aleksandrowa 6-2

Daria Kasatkina 6-1*

Ludmiła Samsonowa 5-0

Weronika Kudiermietowa 4-1

Anna Kalinska 2-1

Anastazja Pawluczenkowa 2-0

Anastazja Potapowa 2-0**

Mirra Andriejewa 1-2

Polina Kudiermietowa 1-0***

Wiera Zwonariowa 1-0

Anna Blinkowa 1-0

Diana Sznajder 1-0

Kamila Rachimowa 1-0****

Natalja Wichłancewa 0-1

Swietłana Kuzniecowa 0-1

* Daria Kasatkina od marca 2025 reprezentuję Australię.

** Anastazja Potapowa od grudnia 2025 reprezentuje Austrię.

*** Polina Kudermietowa od grudnia 2025 reprezentuje Uzbekistan.

**** Kamila Rachimowa od grudnia 2025 reprezentuje Uzbekistan.

Nazwali Świątek "polską oszustką". Zemsta była słodka

Rosjanie bardzo często atakowali Igę Świątek. Tamtejsze media po ćwierćfinale Wimbledonu, w którym Polka wygrała z Ludmiłą Samsonową użyły mocnych słów w stosunku do naszej reprezentantki. "Polska oszustka rujnuje turniej życia rosyjskiej tenisistki. Świątek nie może żyć bez podłości" - pisali dziennikarze portalu sportbox.ru.

Zresztą podobnie było w przypadku spotkania Świątek - Kalinska w Cincinatti. Rosjanie podkreślali, że ich zawodniczka byłą niesprawiedliwie traktowana przez organizatorów i mierzy się z "dopingowiczką". A po spotkaniu ćwierćfinałowym napisali artykuł pod tytułem: "Amerykanie wystawili piękność z Rosji. Ale Anna i tak walczyła z oszustką Świątek".

Mecz Świątek - Kalinska w trzeciej rundzie Australian Open 2026 zaplanowano na sobotę (24 stycznia). Polka i Rosjanka wyjdą na kort nie przed godz. 9:00 czasu polskiego. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii.

