Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nazwali Świątek "polską oszustką". Teraz Rosjanie wściekną się jeszcze bardziej. Deklasacja

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Iga Świątek bez straty seta przebrnęła dwie pierwsze rundy tegorocznego Australian Open. Teraz przed 24-latką starcie z niebezpieczną Anną Kalinską. Rosjanka w przeszłości dała się już we znaki polskiej tenisistce. Tyle, że historia jest po stronie Świątek. I to jest prawdziwa deklasacja, jeśli chodzi o mecze ze wszystkimi tenisistkami pochodzącymi z Rosji.

Tenisistka w sportowym stroju unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu, wyrażając silne emocje podczas meczu na korcie tenisowym, na tle napisu OPEN.
Świątek ma świetny bilans z reprezentantkami RosjiWojciech KubikEast News

Iga Świątek udanie rozpoczęła tegoroczny Australian Open. Polka w pierwszej rundzie - choć nie bez problemów - pokonała Chinkę Yue Yuan 7:6:(5), 6:3. - Byłam trochę zardzewiała na początku - opowiadała po meczu 24-latka. W drugiej rundzie Świątek odprawiła z kwitkiem Marie Bouzkovą, triumfując 6:2, 6:2.

Teraz na drodze Polki stanie Anna Kalinska. Eksperci zgodnie podkreślają, że starcie Świątek z Rosjanką będzie pierwszym poważnym testem w Melbourne. - "Zobaczymy jak będzie z Kalinską, z którą prędkości będą dużo większe" - pisał m.in. Michał Chojecki z "Super Expressu".

Świątek i Kalinska grały ze sobą trzykrotnie. Pierwsze ich starcie miało miejsce w turnieju WTA 1000 w Dubaju. Wówczas Rosjanka nieoczekiwania pokonała Polkę w półfinale (6:4, 6:4). Dwa kolejne pojedynki miały miejsce w USA w 2025 roku. Zarówno w ćwierćfinale w Cincinnati, jak i w trzeciej rundzie US Open górą była nasza reprezentantka, choć nie były to łatwe zwycięstwa.

Zobacz również:

Karolina Pliskova notuje świetny powrót po kontuzji
Australian Open

Spektakularny powrót, awans o 649 miejsc. A to nie koniec. Mistrzyni Australian Open na drodze

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński

    Świątek kontra Rosja. 33:9 a więc nokaut

    Zawodniczek z Rosji w światowym tourze jest bardzo wiele. Świątek w całej karierze mierzyła się z piętnastoma tenisistkami, które występowały pod rosyjską flagą. Łącznie stoczyła 42 pojedynki, a jej bilans jest wręcz imponujący. Polka wygrała 33 spotkania, a z kortu jako pokonana schodziła zaledwie 9 razy.

    Świątek najczęściej mierzyła się z Jekateriną Aleksandrową (osiem meczów) i Darią Kasatkiną (siedem meczów). Z Aleksandrową przegrała dwa spotkania, a z Kasatkiną jedno.

    Ujemny bilans ma tylko z trzema Rosjankami. Porażki z Natalją Wichłancewą i Swietłaną Kuzniecową zdarzyły się Polsce na starcie seniorskiej kariery. Zresztą to były jej dwa pierwsze polsko - rosyjskie pojedynki.

    Zobacz również:

    Iga Świątek na Australian Open 2026
    Iga Świątek

    Były trener grzmi po meczu Świątek. Wygrała, ale pojawił się spory problem

    Anna Dymarczyk
    Anna Dymarczyk

      Patent na Świątek ma tak naprawdę tylko Mirra Andriejewa, która wygrała z Polką dwa z trzech rozegranych spotkań. Raszynianka być może będzie miała szansę wyrównać bilans z 18-latką już w Melbourne. Żeby tak się stało to obie panie muszą dotrzeć do finału imprezy.

      Iga Świątek kontra tenisistki z Rosji

      • Jekaterina Aleksandrowa 6-2
      • Daria Kasatkina 6-1*
      • Ludmiła Samsonowa 5-0
      • Weronika Kudiermietowa 4-1
      • Anna Kalinska 2-1
      • Anastazja Pawluczenkowa 2-0
      • Anastazja Potapowa 2-0**
      • Mirra Andriejewa 1-2
      • Polina Kudiermietowa 1-0***
      • Wiera Zwonariowa 1-0
      • Anna Blinkowa 1-0
      • Diana Sznajder 1-0
      • Kamila Rachimowa 1-0****
      • Natalja Wichłancewa 0-1
      • Swietłana Kuzniecowa 0-1

      * Daria Kasatkina od marca 2025 reprezentuję Australię.

      ** Anastazja Potapowa od grudnia 2025 reprezentuje Austrię.

      *** Polina Kudermietowa od grudnia 2025 reprezentuje Uzbekistan.

      **** Kamila Rachimowa od grudnia 2025 reprezentuje Uzbekistan.

      Nazwali Świątek "polską oszustką". Zemsta była słodka

      Rosjanie bardzo często atakowali Igę Świątek. Tamtejsze media po ćwierćfinale Wimbledonu, w którym Polka wygrała z Ludmiłą Samsonową użyły mocnych słów w stosunku do naszej reprezentantki. "Polska oszustka rujnuje turniej życia rosyjskiej tenisistki. Świątek nie może żyć bez podłości" - pisali dziennikarze portalu sportbox.ru.

      Zresztą podobnie było w przypadku spotkania Świątek - Kalinska w Cincinatti. Rosjanie podkreślali, że ich zawodniczka byłą niesprawiedliwie traktowana przez organizatorów i mierzy się z "dopingowiczką". A po spotkaniu ćwierćfinałowym napisali artykuł pod tytułem: "Amerykanie wystawili piękność z Rosji. Ale Anna i tak walczyła z oszustką Świątek".

      Mecz Świątek - Kalinska w trzeciej rundzie Australian Open 2026 zaplanowano na sobotę (24 stycznia). Polka i Rosjanka wyjdą na kort nie przed godz. 9:00 czasu polskiego. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii.

      Zobacz również:

      Iga Świątek w III rundzie Australian Open 2026 zagra z Anną Kalinską
      Iga Świątek

      Kiedy gra Świątek w Australian Open? O której mecz z Kalinską? [NA ŻYWO, TV]

      Aleksy Kiełbasa
      Aleksy Kiełbasa
      Iga Świątek awansowała do półfinał Australian Open 2025
      Iga Świątek awansowała do półfinał Australian Open 2025Yuichi YAMAZAKI / AFPAFP
      Iga Świątek podczas meczu z Madison Keys, Australian Open 2025
      Iga Świątek podczas meczu z Madison Keys, Australian Open 2025Yuichi YamazakiAFP
      Zawodniczka tenisowa w czarno-różowym stroju i różowej czapce okazuje radość po zdobyciu punktu, ściskając pięść i patrząc z determinacją w stronę boiska.
      Iga ŚwiątekAFP
      Jakub Kiwior asysta w meczu z Viktorią Pilzno [WIDEO] Polsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja