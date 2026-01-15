Iga Świątek rozpoczęła 2026 rok od gry w United Cup. Polka wygrała 3 z 5 spotkań. Raszynianka przegrała półfinałowe starcie z Coco Gauff 4:6, 2:6 oraz finałowy mecz z Belindą Bencić 6:3, 0:6, 3:6. "Biało - czerwoni" sięgnęli jednak o końcowy triumf, bowiem swoje mecze wygrywali Hubert Hurkacz oraz mikst Katarzyna Kawa - Jan Zieliński.

Nic dziwnego, że Świątek nie jest uznawana za jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w zbliżającym się Australian Open. - Australian Open od zawsze było dla niej trudnym miejscem. Warunki do gry mogą być tam dla niej trochę za szybkie, nigdy nie wygrała w Melbourne ani nawet nie zagrała w finale - mówiła kilka dni temu na łamach "Faktu" Barbara Schett, była tenisistka, a dziś ekspertka Eurosportu.

O konflikcie Świątek i Collins mówił cały świat

Na temat szans Świątek w Melbourne wypowiedziała się także Danielle Collins. Amerykańska tenisistka znana jest z tego, że nie pała sympatią do Polki. Głośno było o ich konflikcie w trakcie igrzysk olimpijskich w Paryżu. Wówczas Collins oskarżyła Świątek o nieszczerość. - Wychodzą i w jeden sposób zachowują się przed kamerami, a w inny sposób w szatni. Nie mam dobrych doświadczeń. Naprawdę nie uważam, że ktokolwiek musi być nieszczery. Mogą być tacy, jacy są. Mogę to zaakceptować i nie potrzebuję fałszu - mówiła. Później wielokrotnie zaczepiała Raszyniankę w mediach społecznościowych, ale także na konferencjach prasowych.

Teraz Collins była obecna w podcaście "The Big T" prowadzonym przez mistrzynie US Open 2018 w grze podwójnej Coco Vandeweghe oraz Brada Gilberta (byłego szkoleniowca m.in. Andre Agassiego czy Coco Gauff). Vandeweghe przyznała, że przy Świątek znajduje się wielki znak zapytania, a wpływ na to mają właśnie jej mecze w United Cup. - Iga wygląda na psychicznie wycieńczoną. Mam nadzieję, że za kulisami nie dzieje się nic strasznego, o czym nie wiemy. Ale wydaje mi się, że dla każdego patrzącego z zewnątrz jest to niepokojące - stwierdziła.

Collins nie mogła się powstrzymać. To powiedziała o Świątek przed Australian Open

Collins przytaknęła swojej starszej koleżance. - Iga ma kłopoty, bo przegrała dwa mecze z rzędu, a to jest nietypowe dla byłej światowej jedynki, prawda? Nie często widzimy, aby przegrywała mecz o meczu - komentowała Collins.

- Ciekawie będzie zobaczyć przed Australian Open, jak poradzi sobie z tym wszystkim mentalnie. Gdy jest skupiona i czuje się dobrze, jest numerem jeden na świecie - stwierdziła Collins, która jednak nie uważa Polki za faworytkę Australian Open. W tej chwili wykreślam Igę z tego grona. Jeśli będzie się czuła dobrze psychicznie, to oczywiście zmieni postać rzeczy - skwitowała.

W nocy ze środy na czwartek Świątek poznała drabinkę Australian Open. W pierwszej rundzie zmierzy się z kwalifikantką. W przypadku awansu Świątek do drugiej rundy, nasza reprezentantka zmierzy się z Renatą Zarazuą albo Marie Bouzkovą. Ewentualna trzecia faza to potyczka z Anną Kalinską, z kolei 1/8 finału może przynieść rywalizację z Naomi Osaką albo Ludmiłą Samsonową.

Collins nie wystąpi w Australian Open. 32-latka kilka tygodni temu ogłosiła, że z powodu kontuzji, a właściwie powrotu do zdrowia, opuści pierwszą część sezonu 2026. - "Chciałam tu wpaść i dać wszystkim małą aktualizację, bo wiele osób pytało! Ostatnie kilka miesięcy zrobiłam sobie przerwę, żeby dojść do siebie po kontuzji pleców. [...] Został mi jeszcze jeden zabieg. Przy tym wszystkim nie będę startować w pierwszej części roku" - przekazała Amerykanka.

