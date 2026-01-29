Przed meczem Igi Świątek z Jeleną Rybakiną trudno było wskazać zdecydowaną faworytkę. Wydaje się, że mimo wszystko to Kazaszka była w nieco bardziej uprzywilejowanej sytuacji. Do starcia z Polką nie przegrała żadnego seta ani nie rozegrała tie-breaka. Co więcej, poprzedni sezon zakończyła triumfem w WTA Finals.

Za to druga rakieta świata nawet mimo wygranych na Australian Open nie zawsze prezentowała swój optymalny poziom. W pierwszym secie ich pojedynku rywalizacja była niesłychanie wyrównana. Tak naprawdę zaważyło kilka punktów, które w najważniejszych momentach wygrywała Rybakina.

Po pierwszym secie zakończonym wynikiem 7:5 z perspektywy zawodniczki Stefano Vukova przyszedł czas na drugą partię. W niej 26-latka była już nie do zatrzymania. Świątek zdołała ugrać tylko jednego gema, po czym pożegnała się z turniejem w Melbourne.

Nadzieje Świątek na Wielkiego Szlema rozwiane przez Rybakinę

Organizatorzy zawodów podsumowali mecz, w którym to urodzona w Moskowie 26-latka poradziła sobie zdecydowanie lepiej. "Po porażce w dwóch setach z Jeleną Rybakiną w środowym ćwierćfinale 24-latka zamierza wprowadzić kluczowe zmiany w swojej grze, które pozwolą jej lepiej przygotować się do podniesienia Pucharu Pamięci Daphne Akhurst, kiedy przyjedzie do Australii w przyszłym roku" - napisano, cytując przy okazji pomeczowe wypowiedzi wiceliderki rankingu WTA.

Przypomnijmy, do skompletowania tzw. Klasycznego Wielkiego Szlema Polce brakuje już tylko triumfu w Australii. Na jej koncie widnieją trofea Roland Garros, Wimbledonu i US Open.

"Mimo to dwukrotna półfinalistka AO może wyciągnąć pozytywne wnioski ze swoich występów w Melbourne Park. Docierając do tego etapu, stała się najmłodszą kobietą, która sześć razy z rzędu dotarła do ćwierćfinału wielkoszlemowego od czasu Sereny Williams, która dokonała tego wyczynu na Wimbledonie w 2003 roku" - dodają na osłodę włodarze AO.

Na koniec odnotowano kolejne wypowiedzi Igi Świątek dotyczące rozwoju pod okiem Wima Fissette'a oraz dłuższych przerw, podczas których będzie mogła urozmaicić swoją grę. Jednocześnie nie zabrakło małej szpilki w kwestii podania Polki. "W okresie przygotowawczym wprowadziła zmiany w swoim serwisie, ale podczas meczów AO wróciła do starych nawyków" - stwierdzono.

W półfinale Australian Open Jelena Rybakina zmierzy się zJessicą Pegulą.

