31 maja, w dniu swoich 25. urodzin, Iga Świątek stoczyła batalię z Martą Kostiuk o awans do ćwierćfinału Roland Garros. Ukrainka zrewanżowała się Polce za wcześniejsze porażki, wygrywając 7:5, 6:1. Od tamtej pory nasza reprezentantka nie rozegrała ani jednego oficjalnego spotkania. Miała kilka dni na regenerację, potem trenowała. W tzw. międzyczasie wyskoczyła także na wycieczkę do Londynu. Później udała się na Majorkę i stamtąd trafiła już do Bad Homburg.

Tak jak przed rokiem, Raszynianka zameldowała się w tej niemieckiej lokalizacji, by wziąć udział w turnieju bezpośrednio przed Wimbledonem. Dwanaście miesięcy temu Świątek dotarła do finału imprezy rangi WTA 500, ulegając w nim Jessice Peguli. Tym razem Amerykanki nie ma w Bad Homburg. Jest za to inna - Emma Navarro. To właśnie ona okazała się pierwszą przeszkodą dla Igi w tegorocznej edycji zmagań.

Zdecydowaną przewagą tenisistki z USA było to, że miała już na swoim koncie siedem spotkań na trawie w sezonie 2026. W minionym tygodniu zameldowała się w finale WTA 250 w Nottingham, gdzie po trzysetowej batalii przegrała z Marie Bouzkovą. Następnie od razu udała się do Bad Homburg. Wczoraj w okolicach południa pokonała zawodniczkę gospodarzy - Evę Lys. Dzięki temu Świątek dostała szansę na rewanż za ubiegłoroczną porażkę w Pekinie. Wówczas Iga nie zdobyła ani jednego gema w trzecim secie.

WTA Bad Homburg: Iga Świątek kontra Emma Navarro w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Navarro. Pierwszy punkt spotkania powędrował na konto Świątek, ale kolejne minuty należały do Emmy. W drugim gemie Polka popełniła dwa podwójne błędy serwisowe od stanu 15-15, przez co pojawiły się piłki na przełamanie. Iga doprowadziła do równowagi, ale ostatecznie i tak zobaczyliśmy breaka dla Amerykanki. Chwilę później zrobiło się już 3:0 dla zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych. Także po zmianie stron turniejowa "1" nie uniknęła problemów. Dopiero po walce na przewagi zdołała uzyskać premierowe "oczko" w pojedynku.

W trakcie piątego rozdania Świątek szybko wyszła na prowadzenie 40-0 na returnie. Przy drugim break poincie Navarro popełniła podwójny błąd serwisowy. Po krótkiej przerwie Iga podawała po remis. Niestety, nasza reprezentantka znów nie pomogła sobie serwisem. Podwójny błąd sprawił, że rywalka dostała trzy okazje z rzędu na 4:2. Emma ponownie znalazła się z przodu z przewagą przełamania, lecz nie nacieszyła się tym faktem zbyt długo. Po ośmiu gemach mistrzyni Wimbledonu wyrównała stan rywalizacji w premierowej odsłonie.

Kolejne minuty przebiegały bez większej historii, pod kontrolą serwujących. Taka sytuacja utrzymała się do dwunastego rozdania. Wówczas Świątek napotkała na kolejne problemy. Po tym, jak Polka zagrała piłkę z forhendu poza linię końcową, Navarro otrzymała dwa setbole. Niestety, już przy pierwszym Iga zanotowała podwójny błąd serwisowy. Łącznie miała aż siedem takich w premierowej odsłonie, która zakończyła się triumfem Emmy 7:5.

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Na starcie drugiej odsłony obie tenisistki złapały lepszy rytm przy swoim serwisie, obserwowaliśmy walkę gem za gem. Pierwsze break pointy pojawiły się dopiero w trakcie piątego rozdania. Wówczas swoje szanse posiadała Świątek. Udało się przełamać Navarro, a potem potwierdzić przewagę, wychodząc na 4:2. Polka nie zamierzała na tym poprzestać. Po chwili zdobyła kolejnego breaka, wykonując na koniec doskonały return. Iga domknęła partię ze 100% skutecznością wygrywanych akcji po pierwszym podaniu. Ostatecznie triumfowała w drugiej partii 6:2 i zapewniła dalsze emocje.

Początek decydującej fazy pojedynku przyniósł nam nowe otwarcie. Amerykanka zgarnęła dwa gemy z rzędu do 30. Turniejowa "1" poszukiwała natychmiastowej odpowiedzi. Obserwowaliśmy długą walkę, w trakcie której Polka posiadała w sumie trzy break pointy. W kluczowych wymianach Navarro miała sporo szczęścia, taśma mocno z nią współpracowała. Ostatecznie Emma potwierdziła przewagę przełamania i wyszła na 3:0. Tenisistka z USA próbowała iść za ciosem, ale Świątek wróciła ze stanu 15-30, kończąc czwartego gema asem.

Amerykanka wciąż miała jednak sytuację pod kontrolą. Utrzymała podanie nawet w trakcie siódmego rozdania, mimo wyniku 30-15 dla Igi na returnie. Navarro nie miała problemów z domknięciem spotkania. Ostatecznie triumfowała 7:5, 2:6, 6:3 i zameldowała się w ćwierćfinale WTA 500 w Bad Homburg. Zagra w nim z Eleną-Gabrielą Ruse. Z kolei nasza reprezentantka uda się już na Wimbledon, gdzie czeka ją walka o obronę tytułu.

Dokładny zapis relacji z meczu Iga Świątek - Emma Navarro jest dostępny TUTAJ.

Iga Świątek STR / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Emma Navarro DAVID GRAY / AFP AFP

Elena-Gabriela Ruse Marleen Fouchier / Orange Pictures / DPPI via AFP AFP





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