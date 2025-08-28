Nauczka dla Świątek. Inna Polka za burtą, mistrzyni z Osaki sprawiła niespodziankę

Iga Świątek doskonale rozpoczęła US Open 2025. Pierwsze jej spotkanie na Arthur Ashe Stadium trwało zaledwie 60 minut, a jej "ofiara" Emiliana Arango ugrała zaledwie trzy gemy (6:1, 6:2). Światowe media nie przeszły obojętnie obok wygranej Świątek. - Presja bycia jedną z głównych kandydatek do tytułu US Open wydaje się jej nie przeszkadzać. Zaczęła US Open od miażdżącego zwycięstwa i awansowała w olśniewający sposób - pisał portal puntodebreak.com.

Świątek dzięki pokonaniu Kolumbijki ponownie przeszła do historii. Polka pobiła rekord Moniki Seles w liczbie wygranych meczów otwarcia z rzędu w erze Open. Od teraz wynosi od 65. Polka w 2. rundzie zmierzy się z Suzan Lamens. Holenderska rakieta numer 1 na inaugurację turnieju w Nowym Jorku pokonała Valerie Glozman 6:4, 6:2.

Przestroga dla Świątek. Gorzka pigułka dla Polki, mistrzyni z Osaki sprawiła niespodziankę

Największym sukcesem 26-latki z Holandii jest zwycięstwo w turnieju WTA 250 w Osace w październiku zeszłego roku. Holenderka potrafi jednak sprawiać niespodzianki, o czym przekonała się Magdalena Fręch na początku 2025 roku.

Lamens i Fręch zmierzyły się w 2. rundzie turnieju WTA 500 w Brisbane. Polka była wówczas na 25. miejscu w rankingu WTA, a Holenderka na 87. miejscu. Pierwszy set był niezwykle wyrównany. - Najważniejszy moment premierowej odsłony pojedynku nastąpił w dwunastym gemie. Serwująca jako pierwsza Suzan mogła wywierać presję na Fręch, gdyż miała już gwarancję co najmniej tie-breaka. Pojawiły się dwie piłki setowe przy podaniu tenisistki urodzonej w Łodzi. Zawodniczka z TOP 25 wyszła z opresji, ale po chwili pojawiła się jeszcze jedna szansa dla przeciwniczki. Przy trzeciej okazji Magdalena popełniła bardzo błąd i tym samym set trafił na konto Holenderki rezultatem 7:5 - pisał Mateusz Stańczyk w relacji na Interia Sport.

W drugim secie szybko zrobiło się 3:0 dla Holenderki. Polka wzięła się za odrabianie strat, bo na tablicy wyników po kilku minutach był remis (3:3). - Problem polegał jednak na tym, że Polka nie poszła za ciosem. Rywalka wróciła na prowadzenie, a później po raz kolejny przełamała Fręch - na dodatek do zera - relacjonowaliśmy na naszych łamach. Lamens wykorzystała piątą piłkę meczową i ostatecznie pokonała Fręch 7:5, 6:3.

Holenderka pokazała, że może walczyć i wygrywać ze światową czołówką. W starciu ze Świątek nie jest faworytką, ale z pewnością stać ją na to, aby napsuć krwi Polce. Mecz Świątek - Lamens powinien rozpocząć się o godz. 17:30. Relację tekstową z tego spotkania będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

Iga Świątek DYLAN BUELL AFP

Iga Świątek DYLAN BUELL AFP

Iga Świątek Matthew Stockman AFP

Coco Gauff - Iga Świątek. Skrót meczu Polsat Sport Polsat Sport