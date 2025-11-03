Iga Świątek przyleciała do Rijadu nie tylko z wysokim poziomem oczekiwań kibiców, ale i dorównującą im kapitalną dyspozycją. W pierwszym meczu na tegorocznym WTA Finals nasza wiceliderka światowego rankingu pewnie rozbiła mistrzynię Australian Open Madison Keys 6:1, 6:2.

Po efektownym zwycięstwie Polka porozmawiała z Coco Vandeweghe na kanale "Tennis Channel", wyrażając wielką radość z kolejnego, błyskawicznego triumfu w swojej karierze.

- To się nie nudzi, to świetne uczucie. W takich momentach czujesz, że wszystko w twojej grze po prostu "kliknęło". W końcu możesz zobaczyć na korcie efekty swojej ciężkiej pracy. W tenisie nie zawsze jest to możliwe. Staram się to doceniać i spróbuję powtórzyć to w następnych meczach - powiedziała Iga Świątek.

Iga Świątek goni Arynę Sabalenkę. Polka wprost o tej rywalizacji

Była Amerykańska tenisistka skorzystała jednak także z okazji, by zagadnąć Igę Świątek o jej pościg za Aryną Sabalenką w rankingu WTA.

- Czy uważasz, że to kolejne kroki w stronę powrotu na pozycję numer jeden w rankingu? Czy to coś, do czego dążysz? - zapytała.

Przestańcie. Wygrałam dopiero jeden mecz

Po czym dodała: - Myślę, że Aryna także gra świetnie. Więc kompletnie się na tym nie skupiam. Myślałam o tym trochę przed "China Swing". Wiedziałam, że muszę rozegrać wiele turniejów, by ją wyprzedzić. Ale uważam, że bardziej chodzi tu o jakość niż ilość. Pamiętam to. Jestem zadowolona z tego, jak zagrałam, bez względu na ranking. Gdy czuję, że rozwijam się jako zawodniczka, dla mnie i tak jest to zwycięstwo.

Sama Aryna Sabalenka także kapitanie zainaugurowała swój występ na imprezie WTA Finals. W swoim premierowym spotkaniu pierwsza rakieta świata pewnie ograła 6:3, 6:1 Jasmine Paolini.

