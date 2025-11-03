Partner merytoryczny: Eleven Sports

Natychmiastowy protest Świątek w Rijadzie. Chodzi o Sabalenkę. Komunikat poszedł w świat

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Iga Świątek otworzyła tegoroczną imprezę WTA Finals w kapitalnym stylu. Polska tenisistka na starcie nie dała żadnych szans tegorocznej triumfatorce Australian Open - Madison Keys, oddając jej w całym spotkaniu zaledwie trzy gemy. Po zwycięstwie raszynianka musiała oddać się medialnym obowiązkom. Ale w ich trakcie nagle zaprotestowała. A poszło o liderkę rankingu WTA - Arynę Sabalenkę.

Aryna Sabalenka i Iga Świątek
Aryna Sabalenka i Iga ŚwiątekNurPhoto / NurPhoto via AFP / Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Iga Świątek przyleciała do Rijadu nie tylko z wysokim poziomem oczekiwań kibiców, ale i dorównującą im kapitalną dyspozycją. W pierwszym meczu na tegorocznym WTA Finals nasza wiceliderka światowego rankingu pewnie rozbiła mistrzynię Australian Open Madison Keys 6:1, 6:2.

Po efektownym zwycięstwie Polka porozmawiała z Coco Vandeweghe na kanale "Tennis Channel", wyrażając wielką radość z kolejnego, błyskawicznego triumfu w swojej karierze.

- To się nie nudzi, to świetne uczucie. W takich momentach czujesz, że wszystko w twojej grze po prostu "kliknęło". W końcu możesz zobaczyć na korcie efekty swojej ciężkiej pracy. W tenisie nie zawsze jest to możliwe. Staram się to doceniać i spróbuję powtórzyć to w następnych meczach - powiedziała Iga Świątek.

Wim Fissette i Iga Świątek, 15.08.2025 r.
Iga Świątek

    Iga Świątek goni Arynę Sabalenkę. Polka wprost o tej rywalizacji

    Była Amerykańska tenisistka skorzystała jednak także z okazji, by zagadnąć Igę Świątek o jej pościg za Aryną Sabalenką w rankingu WTA.

    - Czy uważasz, że to kolejne kroki w stronę powrotu na pozycję numer jeden w rankingu? Czy to coś, do czego dążysz? - zapytała.

    Przestańcie. Wygrałam dopiero jeden mecz
    zaprotestowała stanowczo, choć z uśmiechem na ustach raszynianka

    Po czym dodała: - Myślę, że Aryna także gra świetnie. Więc kompletnie się na tym nie skupiam. Myślałam o tym trochę przed "China Swing". Wiedziałam, że muszę rozegrać wiele turniejów, by ją wyprzedzić. Ale uważam, że bardziej chodzi tu o jakość niż ilość. Pamiętam to. Jestem zadowolona z tego, jak zagrałam, bez względu na ranking. Gdy czuję, że rozwijam się jako zawodniczka, dla mnie i tak jest to zwycięstwo.

    Sama Aryna Sabalenka także kapitanie zainaugurowała swój występ na imprezie WTA Finals. W swoim premierowym spotkaniu pierwsza rakieta świata pewnie ograła 6:3, 6:1 Jasmine Paolini.

    Iga Świątek
    Iga Świątek

      Tenisistka w trakcie meczu, ubrana w sportowy strój i czapkę, z rakietą w ręku, prezentuje gest zaskoczenia lub zakłopotania. Tło rozmazane z widoczną publicznością podkreśla sportowy charakter sceny.
      Iga ŚwiątekPedro PARDOAFP
      Z lewej strony sportowczyni w czapce z daszkiem i białej koszulce, najprawdopodobniej tenisistka, wykonuje wyraz twarzy sugerujący emocje podczas rywalizacji. Po prawej widok na kort tenisowy z zawodniczką przygotowującą się do gry.
      Iga Świątek w akcjiJose Breton/Pics Action/NurPhoto / x.com @WTAAFP
      Zawodniczka tenisowa w czapce i stroju sportowym zaciśnięta pięść okazująca emocje i zaangażowanie podczas meczu tenisowego, dynamiczne światło podkreśla intensywność chwili.
      Iga ŚwiątekAFP

