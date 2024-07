To już koniec Wimbledonu 2024 dla Igi Świątek, która w sobotę w trzeciej rundzie przegrała z Julią Putincewą 6:3, 1:6, 2:6 . Tym samym jej najlepszym wynikiem w The Championships w karierze seniorskiej pozostanie zeszłoroczny ćwierćfinał przegrany z Eliną Switoliną. W 2022 r. w Londynie również odpadła po trzecim spotkaniu, kiedy to Alize Cornet przerwała jej 37-meczową passę zwycięstw. Trzy lata temu doszła do czwartej rundy, a pięć lat temu odpadła już w pierwszym i zarazem debiutanckim starciu na All England Club.

Tatiana Golovin o Idze Świątek: "Straciła jasność swoich decyzji na korcie"

Po raz kolejny odnieśliśmy wrażenie, że gdy sprawy zbytnio się skomplikowały dla Świątek, nie mogła opanować emocji. Widzieliśmy, jak całkowicie straciła pewność co do swoich decyzji. Po raz kolejny zagubiła się mentalnie na korcie i była to porażka podobna do zeszłorocznej

Polka sama mówiła po meczu o tym, że była spięta. - Jak tylko tu przyjechałam na trawę, grałam na trochę większym spięciu. Przez to, że muszę pracować niżej na nogach, trochę szybciej się meczę. W trakcie akcji nie mam tyle czasu na to, żeby dojść do siebie. Dzisiaj to mocniej poczułam, pewnie też dlatego, że było trochę więcej dłuższych akcji. Starałam się w trakcie uderzeń wydychać powietrze, żeby złapać trochę więcej luzu i właśnie być gotową do dłuższych akcji, ale nie do końca to wychodziło - podkreśliła w rozmowie z dziennikarzami, o czym donosił z Wimbledonu wysłannik Interii.