Wielkie dni Aryny Sabalenki. Białorusinka drugi raz z rzędu wygrała Australian Open i zewsząd zbiera komplementy za skuteczną grę oraz utrzymanie formy na najwyższym poziomie. Wciąż jednak to nie ona otwiera ranking WTA.

Z odpowiedzią na to pytanie spieszy Natalia Wichliancewa - w rozmowie z serwisem championat.com.

Rosjanka stawia prognozę: Świątek? Będzie w rankingu druga lub trzecia

Iga w zeszłym roku już raz straciła pozycję liderki, właśnie na rzecz Białorusinki. Miało to miejsce we wrześniu. Ale odzyskała przodownictwo po ośmiu tygodniach. To efekt znakomitej postawy w wieńczącym sezon WTA Finals.