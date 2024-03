Paradoksalnie przed spotkaniem 1/8 finału Miami Open przeciwko Jekaterinie Aleksandrowej wskazywano, że to Linda Noskova w poprzedniej rundzie mogła być zdecydowanie poważniejszą rywalką dla Igi Świątek . W końcu Rosjanka męczyła się w poprzedniej rundzie z Anastazją Pawluczenkową, a do tego przegrała trzy kolejne starcia z Polką.

Świetne spotkanie Jekateriny Aleksandrowej. Iga Świątek rozbita przez Rosjankę

Praktycznie już pierwsze piłki pokazały jednak, że Aleksandrowa lekcję odrobiła. Ba, świetnie przygotowała się taktycznie do rywalizacji ze Świątek, zdając sobie sprawę z jej słabszych punktów, a także problemów z przystosowaniem się do gry na wyraźnie szybszych kortach na Florydzie. Rosjanka zaczęła od przełamania Igi, a potem w miarę upływu czasu wciąż się rozkręcała.

W pierwszym secie posłała aż cztery asy serwisowe, a nawet kiedy nie trafiała za pierwszym razem w kort, to i tak jej podania sprawiały Idze ogromny problem. Polka walczyła z returnem, a do tego szwankował jej timing. Różnica pomiędzy tenisistkami była zauważalna, niestety tym razem na niekorzyść Polki.

Przy stanie 4:5 Aleksandrowa wygrała swoje podanie do zera i wyszła na prowadzenie. Nie oddała go już do końca, dokładając w drugim secie jeszcze "coś extra". Aż dwukrotnie przełamała Igę Świątek, która wyglądała na całkowicie bezradną i mocno już sfrustrowaną. Zwycięstwo 6:4, 6:2 odzwierciedlało różnicę klas na korcie.