Najwyższy czas. Świątek pochwaliła się w sieci, przed nią ważna chwila

Iga Świątek - wbrew różnych przewidywaniom - niestety nie zdołała zatriumfować w tegorocznej edycji Wimbledonu, odpadając na poziomie ćwierćfinału w spotkaniu z Ukrainką Eliną Switoliną. Mimo to Polka może zapisać przy tych zmaganiach wyraźny plus, bo nigdy wcześniej nie zawędrowała tak daleko we współzawodnictwie na brytyjskich kortach.

Iga Świątek wraca do treningów! Warsaw Open zbliża się wielkimi krokami

Idealnym "przetarciem" przed turniejem na amerykańskiej ziemi zdaje się być chociażby BNP Paribas Warsaw Open (ranga WTA 250; rywalizacja i tutaj odbywa się na nawierzchni twardej) - dla raszynianki ważny chociażby z tego powodu, że jest to dla niej doskonała szansa na zaprezentowanie swych umiejętności przed rodzimą publiką. Co prawda kibice docierają za pierwszą rakietą świata w najdalsze zakątki globu, jednakże... wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.

US Open rozpocznie się w końcówce sierpnia

Wspominany już US Open zostanie zainaugurowany z kolei 28 sierpnia i potrwa do 4 września. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to w Nowym Jorku nie powinno zabraknąć chociażby Aryny Sabalenki - a jak wiadomo Białorusinka mocno walczy o to, by zrzucić Polkę z tenisowego tronu...