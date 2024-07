Największe wyzwanie dla Świątek, a nie ma Sabalenki. Kluczowe informacje tuż przed igrzyskami

O tym, że Iga Świątek podchodzi do igrzysk olimpijskich wyjątkowo, wiadomo już od lat. Tradycje wyniosła z rodzinnego domu, za sprawą swojego taty - Tomasza, który miał okazję wystąpić w Seulu w 1988 roku. Raszynianka debiutowała na igrzyskach przed trzema laty w Tokio. Wówczas nie powiodło jej się najlepiej. Odpadła już w drugiej rundzie singla, przegrywając z Paulą Badosą. Wystąpiła jeszcze w mikście z Łukaszem Kubotem, ale ich przygoda dobiegła końca w ćwierćfinale. Teraz Polka, bogatsza o tamte doświadczenia, marzy o tym, by wspiąć się na olimpijskie podium. Reklama

Okazja ku temu będzie wyjątkowa, bowiem zagra na swoich ulubionych paryskich kortach, znanych z wielkoszlemowego Roland Garros. To właśnie tam triumfowała w czterech z pięciu ostatnich edycji zmagań w grze pojedynczej. Wydaje się zatem, że to idealna szansa na wywalczenie olimpijskiego krążka. Wiążę się z tym jednak ogromna presja - własnych oczekiwań, narodu, a także roli głównej faworytki do złota w oczach ekspertów. Chociaż Iga doskonale zna obiekty w stolicy Francji i ma na nie przysłowiowy patent, emocje podczas igrzysk będą zupełnie inne, m.in. przez wyjątkowe traktowanie igrzysk przez naszą zawodniczkę oraz fakt, że medalu z imprezy czterolecia jeszcze nie ma.

W Paryżu czeka raszyniankę największe wyzwanie w dotychczasowej karierze. Nie będzie miejsca na pomyłki, gdyż wystąpi tylko w jednej konkurencji. Od miesięcy mówiło się o jej szansach w mikście do spółki z Hubertem Hurkaczem, ale wrocławianin wypadł na ostatniej prostej z powodu kontuzji kolana odniesionej podczas Wimbledonu. Nie dało się też zastąpić 27-latka naszym utytułowanym deblistą - Janem Zielińskim. Przepisy okazały się w tej kwestii nieubłagane, chociaż Polski Związek Tenisowy próbował jeszcze interweniować w międzynarodowej federacji i pozyskać dziką kartę dla polskiego duetu. Niestety, bez powodzenia. Przez taki obrót spraw liderka rankingu może się skupić wyłącznie na grze pojedynczej.

Format rozgrywek jak w WTA, mocna obsada mimo kilku absencji. Tak będą wyglądać zmagania w Paryżu

Do rywalizacji przystąpią w sumie 64 zawodniczki, które stworzą drabinkę turniejową, typową dla tenisowych zmagań. Wyjątek będzie stanowić dodatkowy mecz o 3. miejsce, w celu przydzielenia jednego brązowego medalu. Aby zostać mistrzynią olimpijską, trzeba wygrać łącznie sześć spotkań. Awans do półfinału zagwarantują cztery zwycięstwa, a ew. triumf w najlepszej "4" zapewni już co najmniej srebrny krążek.



Tak prezentuje się ósemka najwyżej rozstawionych zawodniczek w kobiecym turnieju singlowym:

1. Iga Świątek

2. Coco Gauff

3. Jelena Rybakina

4. Jasmine Paolini

5. Jessica Pegula

6. Qinwen Zheng

7. Maria Sakkari

8. Danielle Collins



Wiadomo zatem, że Świątek może trafić na Gauff najwcześniej w finale. Jeśli Iga znajdzie się w tej samej połówce co Rybakina, wówczas istnieje szansa na ich bezpośredni pojedynek już w półfinale. Zawodniczki z miejsc 5-8 mogą zagrać z Polką dopiero w ćwierćfinale. Losowanie drabinki zostanie przeprowadzone dzisiaj o godz. 11:00.



W Paryżu zabraknie kilka gwiazd ze światowej czołówki. Na ich czele stoi Aryna Sabalenka, która zdecydowała się na występ w imprezie rangi WTA 500 w Waszyngtonie. Oprócz Białorusinki w stolicy Francji nie zameldują się m.in.: Marketa Vondrousova (wypadła w ostatniej chwili ze względu na kontuzję), Ons Jabeur, Madison Keys, Anna Kalinska, Daria Kasatkina, Liudmiła Samsonowa czy Wiktoria Azarenka. Reklama

Mimo tego obsada paryskich zmagań zapowiada się wyśmienicie. Oprócz ośmiu najwyżej rozstawionych zawodniczek, zobaczymy także w akcji chociażby Barborę Krejcikovą czy Jelenę Ostapenko. Obie pokazały znakomitą formę podczas wielkoszlemowego Wimbledonu, a w dodatku mają patent na grę z raszynianką. Nie można również zapominać o takich tenisistkach jak Beatriz Haddad Maia, Jekaterina Aleksandrowa, Karolina Muchova, Mirra Andriejewa, Julia Putincewa, Emma Navarro, Elina Switolina czy Naomi Osaka. Ta ostatnia sprawiła mnóstwo kłopotów liderce rankingu WTA pod koniec maja, właśnie w Paryżu.

Iga nie będzie naszą jedyną reprezentantką w grze singlowej kobiet. Oprócz niej zobaczymy Magdę Linette oraz Magdalenę Fręch. Obie przebywają jeszcze w Pradze, gdzie walczą w turnieju rangi WTA 250 i mają szansę na historyczny polski finał. Dotrą zatem do Paryża w ostatniej chwili i niemal z marszu przystąpią do rywalizacji na kortach znanych z wielkoszlemowego Roland Garros. W męskich zmaganiach nie zobaczymy żadnego naszego reprezentanta, ale Polska wystawi za to jeszcze swój duet w grze podwójnej Pań. Razem z Magdą Linette zagra Alicja Rosolska. Drabinka w deblu składać się będzie z pięciu rund, co oznacza, że do rywalizacji przystąpią 32 pary. Mikst to z kolei 16 duetów i zaledwie cztery rundy zmagań. Reklama

Ogólny terminarz zmagań podczas tenisowego turnieju olimpijskiego w Paryżu

sobota, 27.07:

- pierwsza runda singla (ew. Świątek, Linette, Fręch)

- pierwsza runda debla (ew. Linette/Rosolska)



niedziela, 28.07:

- pierwsza runda singla (ew. Świątek, Linette, Fręch)

- pierwsza runda debla (ew. Linette/Rosolska)



poniedziałek, 29.07:

- druga runda singla (ew. Świątek, Linette, Fręch)

- druga runda debla (ew. Linette/Rosolska)

- pierwsza runda miksta



wtorek, 30.07:

- druga runda singla mężczyzn

- trzecia runda singla kobiet (ew. Świątek, Linette, Fręch)

- druga runda + 1/4 finału debla kobiet (ew. Linette/Rosolska)

- 1/4 finału debla mężczyzn

- pierwsza runda miksta



środa, 31.07:

- trzecia runda singla mężczyzn

- 1/4 finału singla kobiet (ew. Świątek, Linette, Fręch)

- 1/4 finału debla kobiet (ew. Linette/Rosolska)

- 1/2 finału debla mężczyzn

- 1/4 finału miksta



czwartek, 01.08:

- 1/4 finału singla mężczyzn

- 1/2 finału singla kobiet (ew. Świątek, Linette, Fręch)

- 1/2 finału debla kobiet (ew. Linette/Rosolska)

- 1/2 finału miksta



piątek, 02.08:

- 1/2 finału singla mężczyzn

- mecz o 3. miejsce w singlu kobiet (ew. Świątek, Linette, Fręch)

- mecz o 3. miejsce w deblu mężczyzn

- finał + mecz o 3. miejsce w mikście



sobota, 03.08:

- mecz o 3. miejsce w singlu mężczyzn

- finał w singlu kobiet (ew. Świątek, Linette, Fręch)

- finał w deblu mężczyzn



niedziela, 04.08:

- finał w singlu mężczyzn

- finał + mecz o 3. miejsce w deblu kobiet (ew. Linette/Rosolska) Reklama

