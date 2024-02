Liczyła na walkę o triumf, skończyło się "tylko" na 1/16 finału. Zdecydowanie przedwcześnie Iga Świątek odpadła z Australian Open. W Melbourne wymieniana była jako jednak z faworytek. Triumfowała jej największa rywalka - Aryna Sabalenka. Pozwoliło jej to odrobić lwią część straty do Polki w rankingu WTA.

Świątek w 2024 roku zrezygnowała już z kilku turniejów mniejszej rangi, aby jak najlepiej przygotować się do prestiżowych rozgrywek. Raszynianka zgłoszona została do Dubai WTA , a w perspektywie ma również udział w Indian Wells, czy Miami Open. Niestety w rankingu goni ją nie tylko Sabalenka , ale również jej "zmora" - Jelena Ostapenko.

Rywalki odjeżdżają Idze Świątek. Czas na reakcję liderki rankingu

Łotyszka nie dała najmniejszych szans niżej notowanej rywale i triumfowała 6:2, 6:3 . Był to dla niej już drugi tytuł w turnieju rangi WTA 500 w tym roku . Wcześniej fenomenalnie spisała się w trakcie Adelaide WTA. W finale pokonała Darię Kasatkinę, także bez straty seta. Jak wynika z materiału udostępnionego przez oficjalny profil US Open, nie tylko pod tym względem jest w ostatnim czasie najlepsza.

Jak podkreśla opublikowana grafika, Jelena Ostapenko ma w 2024 roku na koncie aż 13 zwycięstw w meczach singlowych. Druga w tym zestawieniu znajduje się Aryna Sabalenka, a za nią Coco Gauff i Emma Navarro. Próżno doszukiwać się Igi Świątek. Wynika to jednak w dużej mierze z faktu, że Polka nie miała tylu okazji do triumfów, co choćby Ostapenko. 22-latka w tym roku rozegrała siedem singli i dwa deble. Łotyszka ma za sobą natomiast aż 15 pojedynków, licząc same single.