Iga Świątek po raz pierwszy w karierze nie tylko dotarła do finału Wimbledonu, ale również go wygrała i to w pięknym stylu, pokonując swoją rywalkę, Amandę Anisimovą, 6:0, 6:0. Widać było, że w tym roku Polka ma w sobie o wiele większy luz i dzięki temu nie tylko świetnie prezentowała się na korcie, ale stała się też najbardziej barwną postacią całego turnieju.

Iga Świątek stała się barwnym ptakiem Wimbledonu

Tegoroczny Wimbledon zostanie zapamiętany m.in. z tzw. "afery ręcznikowej" i "afery truskawkowej". Źródło obu wychodzi od Igi Świątek. Polka w tym roku na Wimbledonie była o wiele bardziej zrelaksowana, co było widać zarówno na korcie, jak i poza nim. Jak sama twierdziła, nie miała wobec siebie większych oczekiwań przed rozpoczęciem zawodów. Zdaje się, że to mogło bardzo pomóc.

Skrót finału Wimbledonu 2025: Amanda Anisimova – Iga Świątek [WIDEO] Polsat Sport Polsat Sport

Makaron z truskawkami był za to testowany przez byłe tenisistki i ekspertki ESPN, a także dziennikarzy "New York Times". Polka niechcący rozsławiła na świecie polską potrawę, która za granicą spotkała się z niedowierzaniem. Czas, by na następnym turnieju wspomniała o zupie owocowej. Tymczasem jednak "afera ręcznikowa" otrzymała swoje dopełnienie. Postanowili o to zadbać organizatorzy Wimbledonu.

Iga Świątek otrzymała wyjątkowy prezent

Świątek znalazła się w centrum uwagi, gdy wyjawiła, że zabiera z meczów możliwie jak najwięcej ręczników z logiem Wimbledonu i później rozdaje je swojej rodzinie i bliskim. Pojawiły się nagrania, na których Polka upychała kolejne elementy łazienkowego wystroju do swojej torby na sprzęt - później odwracała się do kamery i nakładała palec na usta, chcąc poprosić o to, by jej tajemnica się nie wydała. W trakcie turnieju wszyscy jednak już wiedzieli o jej ręcznikowych zamiłowaniach.

W związku z tym organizatorzy Wimbledonu postanowili sprawić jej wyjątkowy prezent. Otrzymała od nich ręcznik ze specjalnym podpisem, który wskazywał na to, że należy on do Igi Świątek, triumfatorki Wimbledonu.

"Co to? Nowy ręcznik? Och, to jedyny w swoim rodzaju ręcznik! Dziękuję. Te piętnaście, które mam w domu już nie mają znaczenia" - powiedziała Iga Świątek, a Martina Navratilova, od której go dostała, powiedziała, że to ten, którego nie będzie musiała już "kraść".

Iga Świątek w akcji podczas tegorocznej edycji Wimbledonu John Walton/Press Association/East News East News

Iga Świątek w trakcie Wimbledonu ADRIAN DENNIS AFP

Iga Świątek wygrała Wimbledon 2025 DAISUKE URAKAMI AFP