Iga Świątek już w wieku zaledwie 22 lat może być traktowana jako jedna z wybitnych postaci w historii tenisa. Polka osiągnęła tyle, że większość jej obecnych rywalek może jedynie pomarzyć o zrobieniu choćby połowy tego, co udało się już dokonać Świątek. Nasza gwiazda ma bardzo długą listę rekordów i nic nie wskazuje na to, aby miała przestać dopisywać do niej kolejne osiągnięcia. W większości statystyk Polka goni albo już ucieka innej wybitnej tenisistce, a więc Serenie Williams.

Świątek zachwyca! Polka ucieka Serenie Williams

W tym sezonie nasza gwiazda dotarła już do czterech finałów turniejów rangi ATP 1000, trzy wygrała, a czwarty rozegra w sobotę w Rzymie. Jak na razie nie udało się jedynie w Dubaju, gdzie Polka dotarła "jedynie" do półfinału. Statystyki Świątek są więc prawie idealne, a może je poprawić, wygrywając potencjalnie finał WTA 1000 w Rzymie w sobotę. Na rywalkę w tym meczu jeszcze czeka, bo drugi półfinał między Aryną Sabalenką i Daniele Collins rozegrany zostanie dopiero wieczorem.

Polka w imprezach o tym statusie wystartowała dokładnie 30 razy w swojej karierze, aż 12 razy dotarła do meczów o tytuł. Z kolei Serena Williams udział w tych imprezach brała dokładnie 49 razy, a w finałach oglądaliśmy ją "ledwie" w osiemnastu takich turniejach, co daje skuteczność na poziomie 36.7 procent. Przewaga Polki zwiększyła więc dość znacząco, a trudno uwierzyć, aby Polka miała nie dopisać kolejnych finałów do swojego konta. Do końca sezonu pozostały cztery takie turnieje do rozegrania.