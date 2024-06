Najpierw wielki sukces Igi Świątek, teraz takie słowa. "Ona cierpi"

Rywalka zaskoczyła słowami o Świątek. "Ona ma wszystko"

W świecie tenisa jeszcze długo będzie mówiło się o ledwo co zakończonym French Open, w tym o pojedynku Igi Świątek z Naomi Osaką. Polka już była o krok od sensacyjnego odpadnięcia w drugiej rundzie, jednak obudziła się w ostatniej chwili i dokonała powrotu, jakiego nie powstydziłby się największe legendy tego sportu. I to właśnie po nim świat obiegły nagrania płaczącej tenisistki , które kolejny raz pokazały, jak wiele nerwów potrafi kosztować zawodniczki gra na tak wysokim poziomie.

- Każdy robi co może, wszyscy dajemy z siebie sto procent. To samo dzieje się z Carlitosem (Carlosem Alcarazem - przyp. red.), to, co robi, jest niesamowite, choć sporo wycierpiał - mówi w rozmowie z portalem punktobreak.com Marina Bassols, hiszpańska tenisistka, notowana obecnie na 109. pozycji w rankingu WTA.