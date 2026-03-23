Iga Świątek w październiku 2024 roku ogłosiła, że pierwszy raz w karierze decyduje się na trenera zagranicznego. Polka postawiła na mocne nazwisko, a więc Wima Fissette'a. Belg uchodzi za fachowca, ale nie na naprawdę długoterminową współpracę. To znalazło potwierdzenie w przypadku Świątek.

Iga zwolniła 46-latka po niecałych miesiącach, a czarę goryczy przelała porażka w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Miami z Magdą Linette. W związku z tym znów w mediach zaczęła się giełda nazwisk szkoleniowców, którzy mogliby przejąć pieczę nad karierą obecnie trzeciej tenisistki świata.

Świątek ruszy po legendę? "Mówi się"

Pojawił się na niej Piotr Woźniacki, ale błyskawicznie to zdementował. Oprócz niego także Dawid Celt czy Francisco Roig, który pracował z Rafaelem Nadalem. To jednak nie koniec. Kolejne mocne typy zasłyszane w środowisku przekazał Marek Furjan na kanale "Break Point" na YouTube.

- Nadstawi się ucho tu i tam to słychać o pewnych nazwiskach. Juan Carlos Ferrero, były trener Carlosa Alcaraza człowiek, który zamienił na kilka chwil tenis na golf. To człowiek, do którego można byłoby zadzwonić, warto byłoby na pewno rozważyć - rozpoczął dziennikarz Eurosportu.

Drugie nazwisko robi nie mniejsze wrażenie. - W kuluarach mówi się o nazwisku człowieka, który nie funkcjonuje od wielu lat jako aktywny trener, ale znam osoby, które dają bardzo duże szanse na objęcie przez niego tej posady. Jest to Carlos Rodriguez, Argentyńczyk, którego na pewno kojarzycie ze współpracy z Justin Henin - przekazał dalej.

W jego przypadku ważne jest, że oprócz samego tenisa w swojej karierze odpowiadał także za przygotowanie mentalne, które wskazywane jest ostatnio jako naprawdę poważny problem naszej gwiazdy. - 40 lat doświadczenia jako trener, to nie był wybitny zawodnik, ale ta kariera trenerska jest imponująca - kontynuje Furjan.

- Gdy pogrzebie się głębiej, można dotrzeć do informacji, że Rodriguez ma dobre relacje z menadżerem Igi. To jest człowiek, który ma bagaż nie tylko dużych doświadczeń tenisowych, ale specjalizuje się także w sprawach mentalnych, co Iga wielokrotnie podkreśla z racji na relację z Darią Abramowicz - podsumował komentator.

Wim Fissette nowym trenerem Igi Świątek

Tenis. Na zdjęciu liderka rankingu WTA Iga Świątek oraz jej nowy trener Wim Fissette

Wim Fissette jest trenerem Igi Świątek od października 2024 roku

