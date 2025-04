Najpierw Iga Świątek, teraz Jasmine Paolini. Poszła w ślady Polki, WTA ogłasza

Po zakończeniu turnieju WTA 1000 w Miami część zawodniczek ze światowej czołówki wzięła udział w kwalifikacjach do finałów Billie Jean King Cup - na kortach oglądaliśmy m.in. Jelenę Rybakinę, która poprowadziła do awansu Kazaszki . W tym czasie jej największe rywalki z Igą Świątek, Aryną Sabalenką czy Coco Gauff na czele, odpoczywały przed inauguracją sezonu na mączce. Ten rozpoczną w Stuttgarcie, gdzie w poniedziałek rusza turniej główny rangi WTA 500.

Jasmine Paolini niczym Iga Świątek. Poszła w ślady Polki

Świątek przed rokiem przyjechała do Stuttgartu jako liderka rankingu WTA i obrończyni tytułu, przez co ciągle przykuwała uwagę dziennikarzy i fotoreporterów. Uchwycono m.in. jej wizytę w muzeum Porsche (czyli sponsora turnieju, który przeznacza też nagrodę w postaci auta dla triumfatorki imprezy), gdzie pochodząca z Raszyna tenisistka zapozowała pod przywieszonym do sufitu bolidem.