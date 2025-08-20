Najpierw finał US Open, a potem oczekiwanie. Świątek już wie, znana kluczowa data

Iga Świątek przyleciała do Nowego Jorku opromieniona triumfem w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. 24-latka nie miała jednak zbyt wiele czasu, aby cieszyć się z kolejnego cennego zwycięstwa. Chwilę po meczu finałowym z Jasmine Paolini wsiadła do samolotu, aby zameldować się na turnieju par mieszanych na kortach US Open.

W tym roku organizatorzy zrobili wiele, aby w tej rywalizacji wzięły udział największe gwiazdy tenisa. Tak też się stało i Świątek wspólnie z Casperem Ruudem znalazła się wśród szesnastu duetów. Polka i Norweg wygrali dwa pierwsze spotkania i znaleźli się w półfinale, w którym zmierzą się z Jessiką Pegulą i Jackiem Draperem. W drugiej połówce zameldowali się Sara Errani i Andrea Vavassori oraz Danielle Collins i Christian Harrison. Decydujące pojedynki rozegrane zostaną w nocy ze środy na czwartek.

Na ten moment czeka Świątek. Organizatorzy podali ważną datę

Iga Świątek upatrywana jest jako jedna z głównych faworytek turnieju singlowego w Nowym Jorku. - Trzeba zacząć mówić o niej jako o faworytce US Open - powiedziała tuż po finale w Cincinnati Lindsay Davenport.

Polka zna smak zwycięstwa w tym turnieju, bowiem najlepsza okazała się w 2022 roku i z pewnością chciałaby to powtórzyć. Obecna forma pozwala wierzyć, że 24-latka ma duże szanse na końcowy triumf i wygranie siódmego turnieju wielkoszlemowego w swojej karierze.

Do finału, który zaplanowano na 6 września, jest jeszcze sporo czasu. US Open rozpocznie się 24 sierpnia, ale zanim zostaną rozegrane spotkania pierwszej rundy, to musimy poznać turniejową drabinkę. Organizatorzy przekazali, że losowanie odbędzie się w czwartek (21 sierpnia). Godzina nie jest jednak znana. Dziennikarze "Independent" donoszą, że ceremonia w Nowym Jorku zazwyczaj odbywa się około godziny 17:00 czasu brytyjskiego.

Świątek w turnieju głównym rozstawiona będzie z numerem "2". W zmaganiach zobaczymy także Magdalenę Fręch, Magdę Linette i Kamila Majchrzaka. Szansę na przebrnięcie eliminacji mają także Maja Chwalińska i Linda Klimovicova.

