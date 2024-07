Iga Świątek zabrała Diane Parry w szaloną podróż. Francuzka "wykolejona"

Teoretycznie konfrontacja z Diane Parry powinna być trudniejsza, bo był to mecz drugiej rundy turnieju olimpijskiego, ale w przypadku Polki takie reguły nie wchodzą w grę. Najważniejsze jest to, czy jej rywalka potrafi na tyle odnaleźć się na mączce, by mieć jakąkolwiek możliwość choć do pewnego stopnia przeciwstawić się największym atutom, których tutaj pełno w arsenale naszej mistrzyni.