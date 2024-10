Po zakończeniu spotkania widać było, że na korcie doszło do spięcia między obiema zawodniczkami - Collins wypowiedziała kilka słów w stronę raszynianki i jak się potem okazało miała ona zarzucić jej nieszczerość . Całe to zdarzenie odbiło się szerokim echem, zwłaszcza wśród kibiców z kraju nad Wisłą, a teraz reprezentantka USA niejako znów o sobie przypomniała, choć... w znacznie milszym kontekście.

Danielle Collins z miłymi słowami względem Magdaleny Fręch. To pokłosie sukcesu Polki

W poniedziałek 7 października opublikowana została kolejna aktualizacja rankingu WTA i oficjalnie można już było mówić o życiowym sukcesie Magdaleny Fręch , która pierwszy raz w swojej karierze znalazła się w top 30 wspomnianej klasyfikacji - konkretnie na 27. lokacie. Zawodniczka postanowiła odnieść się do tego faktu w mediach społecznościowych w mocno osobistym wpisie:

"Jestem niesamowicie dumna z tego, co do tej pory osiągnęłam" - napisała m.in. Fręch w tekście, który opatrzyła swoim zdjęciem z dzieciństwa. Tutaj właśnie wkroczyła do akcji Danielle Collins, która postanowiła pozostawić krótki komentarz.