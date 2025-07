W 2019 roku Iga Świątek odpadła z Wimbledonu już w pierwszej rundzie, a jej pogromczynią okazała się Viktorija Golubic . Szwajcarka nigdy nie należała do tenisowej elity, a po kolejnym meczu sama pożegnała się z turniejem. Dojście do drugiej rundy pozostało jej najlepszym wynikiem w całej karierze.

W kolejnym sezonie turniej wielkoszlemowy na trawie w ogóle nie został rozegrany z powodu wybuchu pandemii Covid-19. Na to, aby poprawić swój wynik, Iga Świątek musiała więc poczekać kolejny rok.

Udało jej się to w sezonie 2021. Wówczas Polka była rozstawiona z numerem 7., a prym w rankingu WTA wiodła Ash Barty, dla której miał to być przedostatni sezon w karierze. To właśnie Australijkę później Iga Świątek zastąpiła na pierwszym miejscu rankingu. Wróćmy jednak na Wimbledon 2021.