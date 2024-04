Najbliższa rywalka Igi Świątek bez ogródek ws. Polki. Powiedziała to wprost

Iga Świątek po rywalizacji w Stuttgarcie udała się do Hiszpanii i wzięła udział w kolejnym turnieju w tym sezonie. Obecnie nasza najlepsza tenisistka walczy w rozgrywkach w Madrycie. W swoim pierwszym meczu raszynianka pokonała reprezentantkę Chin Xiyu Wang 6:1, 6:4 , a w kolejnej rundzie 22-latka nie dała szans Rumunce Soranie Cirstei 6:1, 6:1. 22-letnia zawodniczka po 78. minutach gry zameldowała się w 1/8 finału turnieju.

"Jestem zadowolona z mojego występu, zwłaszcza ze sposobu, w jaki utrzymywałam intensywność od początku do końca. Byłam spokojna i bardzo pewna siebie. Jedyne, o czym myślałam, to wiatr, czasami można go poczuć na korcie. Nie wiedzieliśmy, czy zagramy z zamkniętym dachem. Byłam przygotowana na każdy scenariusz. Wydawało mi się, że jest trochę jak Roland Garros 2020 z powodu dzisiejszej pogody. Wiedziałam, że mogę grać dobrze w tych warunkach" - wyznała Polka w rozmowie z dziennikarzami po wygranym meczu.