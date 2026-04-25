Nagroda pocieszenia po dramacie. Taki czek dostała Świątek

Szymon Łożyński

Podjęła rękawicę, ale problemy zdrowotne okazały się na tyle uciążliwe, że Iga Świątek nie była w stanie dokończyć meczu trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie. Jako nagroda pocieszenia pozostaje dla polskiej tenisistki solidna wypłata za 1/16 finału w stolicy Hiszpanii.

Iga Świątek nie będzie miała miłych wspomnień z tegorocznej edycji turnieju WTA 1000 w Madrycie.
Iga ŚwiątekZUMANewspix.pl

Nie tak miał wyglądać dla Igi Świątek mecz trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie. Polka, aktualnie czwarta zawodniczka rankingu WTA, była zdecydowaną faworytką starcia z Ann Li.

Na przeszkodzie w pokonaniu rywalki stanęły jednak problemy zdrowotne. W trzecim secie, przy stanie 2:0 dla przeciwniczki, Świątek poprosiła o przerwę medyczną. Lekarz podał naszej tenisistce lekarstwa, zawodniczka wróciła do gry, ale i tak niewiele mogła zdziałać.

Zobacz również:

Iga Świątek
Świątek tego zwyczajnie nie robi. Wydarzyło się w Madrycie. Dopiero trzeci raz w karierze

Rafał Sierhej
Kilka minut później Raszynianka podeszła do siatki i zakończyła przedwcześnie mecz, przy stanie 7:6, 2:6, 3:0 i 30:0 dla Li. Tym samym to Amerykanka, pochodzenia chińskiego, mogła cieszyć się z awansu do 1/8 finału, a smutna, walcząca z chorobą, kort opuszczała Iga Świątek.

Niedługo po przedwczesnym zakończeniu sobotniego spotkania była liderka rankingu WTA poinformowała, co się z nią dzieje. - Ostatnie dwa dni były dość okropne, chyba złapałam jakiegoś wirusa. W niektórych momentach czułam się dobrze, a w innych naprawdę źle. Nie miałam ani odrobiny energii, nie czułam się stabilnie i po prostu fizycznie czułam się naprawdę kiepsko - wytłumaczyła.

Polka dodała, że zdawała sobie sprawę, że w takiej sytuacji ciężko będzie jej wygrać mecz, ale podjęła rękawicę. - Chciałam spróbować, bo już dwa razy w karierze chorowałam, a i tak większość meczów udało mi się wygrać - podkreśliła.

WTA 1000 w Madrycie. Świątek odpadła w trzeciej rundzie. Tyle zarobiła

Ostatecznie problemy zdrowotne okazały się zbyt poważne. Z Madrytu Świątek nie wyjedzie jednak z pustymi rękoma. Za awans do trzeciej rundy organizatorzy przygotowali dla tenisistki 54 tys. euro, co przy obecnym przeliczniku tej waluty daje około 230 tys. złotych.

Na zwyciężczynie zmagań w Madrycie czeka nagroda w wysokości miliona euro.

Zobacz również:

Iga Świątek
Dramat Świątek w Madrycie. Napłynęły reakcje. "Trudno na to patrzeć"

Michał Chmielewski
tenisistka w czarnej czapce i sportowej koszulce wykonuje dynamiczny zamach rakietą podczas meczu, koncentrując wzrok na piłce
Iga Świątek pokonała Darię Snigur i awansowała do 3. rundy turnieju w MadrycieDavid RamosAFP
Tenisistka w ciemnym stroju i białej czapce zakrywa dłonią twarz w geście wyrażającym emocje, stojąc na korcie tenisowym, w tle rozmyta widownia.
Iga ŚwiątekAFP
Kobieta w białej sportowej czapce i stroju trzyma przy twarzy niebiesko-biały ręcznik, z wyrazem silnych emocji oraz łez, na tle rozmytych postaci w tle.
Iga ŚwiątekJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Ataki w meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja