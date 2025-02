Nagranie ze Świątek robi furorę. Kibice aż łapali się za głowy. "Kosmos"

Turniej w stolicy Kataru jak na razie pełny jest niespodzianek . Tylko we wtorek ze zmaganiami pożegnały się choćby Aryna Sabalenka czy Coco Gauff. Śladem utytułowanych rywalek nie chciała iść Iga Świątek, która pojedynkowała się z Lindą Noskovą. Niestety nasza rodaczka rozpoczęła pojedynek od przegranego seta. Czeszka doprowadziła do tie-breaka, a w nim nie dała faworytce żadnych szans, triumfując aż 7:1.

Odpowiedź wiceliderki rankingu WTA? Błyskawiczna. Polka co prawda miała delikatne problemy w drugiej partii, lecz ostatecznie wygrała ją 6:4, doprowadzając tym samym do decydującej, trzeciej rozgrywki. Wcześniej jednak popisała się paroma spektakularnymi zagraniami. Furorę w przestrzeni wirtualnej zrobiła zwłaszcza świetna obrona podopiecznej Wima Fissetta po jednym z agresywnych ataków rywalki. 23-latka w pewnym momencie znalazła się na kolanach, lecz nawet to nie przeszkodziło jej w odbiciu piłki na drugą stronę siatki.