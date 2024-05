Nagranie z zapłakaną Igą Świątek obiegło świat. Polka zdecydowanie reaguje

- Nie powiedziałabym, że bardziej niż inne turnieje Wielkiego Szlema, ale na pewno ranga ogólnie jest wysoka. Cały czas mam przypominane, co jest na szali, więc no tak... To nie jest taki sam turniej, jak inne, ale wciąż tak samo staram się solidnie wykonywać swoją pracę i do końca nie zwracać uwagi na całą otoczkę i to wszystko, co się dzieje

~ odparła obrończyni tytułu