Nagranie w sieci. Do Świątek ruszył syn Nadala. Oto jak go potraktowała
Rafael Nadal na żywo obserwuje poczynania Igi Świątek podczas turnieju WTA 1000 w Madrycie. Okazało się, że na korcie wraz z legendą przebywał jego starszy syn, który po meczu podbiegł do samej Igi Świątek. Internauci błyskawicznie nagrali, jak wobec trzylatka zachowała się polska tenisistka oraz jak zareagował sam Nadal.
Zgodnie z planem Iga Świątek rozpoczęła rywalizację podczas tegorocznej edycji turnieju WTA 1000 w Madrycie. W drugiej rundzie przeciwniczką Polki była kwalifikantka Daria Snigur. Raszynianka oddała Ukraince tylko trzy gemy i wygrała 6:1, 6:2.
Sam mecz nie był wielkim widowiskiem tenisowym, dlatego w sieci większe poruszenie wywołał nie triumf Polki, a jej zachowanie wobec syna Rafaela Nadala. Wybitny przed laty hiszpański tenisista pomaga ostatnio Idze Świątek w powrocie do formy.
Po tym jak Polka zatrudniła nowego szkoleniowca Francisco Roiga, od razu ruszyła z nim do akademii Rafaela Nadala na Majorce, by jak najlepiej przygotować się do sezonu na nawierzchni ziemnej. Teraz, podczas zmagań w Madrycie, Nadal osobiście może sprawdzić, czy widać już poprawę w grze naszej tenisistki.
Starszy syn Nadala podbiegł do Świątek. Tak zachowała się Polka
Na kort legenda tenisa zabrała ze sobą swojego starszego syna, Rafaela Juniora, i to właśnie nagranie z nim oraz Igą Świątek stało się hitem Internetu. W materiale możemy zobaczyć, jak Rafa przywołuje swojego trzyletniego syna do siebie. Po chwili chłopiec przybiega i... przybija przysłowiową piątkę z Igą Świątek. Nadal skwitował to serdecznym uśmiechem.
Scenie przyglądała się także Garbine Muguruza, była hiszpańska tenisistka, triumfatorka dwóch turniejów wielkoszlemowych. Obecnie dyrektor turnieju WTA 1000 w Madrycie na widok przywitania Świątek z synem Nadala również zareagowała uśmiechem.
Nagranie lotem błyskawicy zaczęto udostępniać w sieci i już obejrzało je ponad 60 tys. internautów. "Jakie słodkie" - komentowali fani.