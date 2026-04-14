Nagranie Świątek ze Stuttgartu obiegło sieć. Kibice nie przeszli obojętnie
Iga Świątek przyciąga uwagę kibiców nie tylko na korcie. Tym razem w centrum zainteresowania znalazło się nagranie z udziałem sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej, które opublikowali organizatorzy turnieju rangi WTA 500 w Stuttgarcie. Reakcja internautów była natychmiastowa.
Po zmianach w sztabie szkoleniowym Iga Świątek z nową energią rozpoczęła sezon na kortach ziemnych. Obecnie przebywa w Stuttgarcie, gdzie w najbliższych dniach powalczy o końcowy triumf w prestiżowym turnieju rangi WTA 500. Już na starcie rywalizacji wokół Polki zrobiło się głośno - a to za sprawą nagrania, które pojawiło się w mediach społecznościowych.
Iga Świątek na sesji zdjęciowej. Kibice obsypali ją komplementami
Na oficjalnym profilu turnieju na Instagramie opublikowano materiał wideo z udziałem sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej. Pokazano na nim kulisy sesji zdjęciowej, w której wzięła udział była liderka światowego rankingu. Organizatorzy podpisali nagranie w żartobliwym stylu, podkreślając, że na planie pojawiła się ich dwukrotna mistrzyni - Polka wygrywała tam bowiem w sezonach 2022 i 2023.
Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Pod postem błyskawicznie pojawiły się komentarze fanów, którzy nie szczędzili ciepłych słów pod adresem naszej zawodniczki. "Jazda Iga", "Super", "Uwielbiam tę radość i luz u IGI. Powodzenia", "Wygląda na to, że Iga wróci w tym roku do Warszawy swoim Porsche" - czytamy w komentarzach.
Powrót Świątek do rywalizacji budzi duże emocje także z innego powodu. W jej sztabie szkoleniowym doszło do zmian - do zespołu dołączył nowy trener, Francisco Roig. W ostatnich tygodniach Polka przygotowywała się do sezonu na mączce na Majorce, gdzie trenowała w akademii Rafaela Nadala. Jak sama przyznała, wyjazd był planowany od dawna i przyniósł jej nie tylko inspirację, ale także konkretne wskazówki techniczne.
Turniej rangi WTA 500 w Stuttgarcie potrwa do 19 kwietnia. Dzięki rozstawieniu Iga Świątek ma wolny los w pierwszej rundzie, a jej rywalką w kolejnym meczu będzie Laura Siegemund. Ich starcie zaplanowano na środę, 15 kwietnia.