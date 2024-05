Nagrali Świątek po meczu Osaką. Nie mogła się powstrzymać, polały się łzy

Iga Świątek ma za sobą dopiero drugi mecz na tegorocznym Rolandzie Garrosie, a już ma za sobą prawdziwy thriller, który mógł dla niej zakończyć się odpadnięciem z turnieju . Los tak chciał, że w drugiej rundzie z raszynianką spotkała się inna równie utytułowana tenisistka, Naomi Osaka. Japonka do rywalizacji przystąpiła na dużym spokoju, ponieważ wciąż wraca do dawnej formy po przerwie macierzyńskiej. Dodatkowo nie było na niej presji związanej z oczekiwaniami wielu milionów rodaków.

Naomi Osaka zaskoczyła Igę Świątek. Sensacja wisiała w powietrzu

"Obstawiam że Iga bez problemu wygra. Ona świetnie czuje się na mączce, to jest jej miejsce. Z kolei Naomi nie przepada za gliną. Więc nie przewiduję, by miała tutaj szanse ze Świątek. W końcu nieprzypadkowe jest to, że dotąd najlepszym wynikiem Osaki we French Open była trzecia runda. Myślę, że jest szansa na jej wygraną, ale na twardych nawierzchniach, na ziemnej nawierzchni będzie to trudne" - powiedział Arturowi Gacowi z Interii Shinya Kimoto, dziennikarz "Sports Nippon". To już wiele mówiło o szansach starszej z zawodniczek.