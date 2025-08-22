Nagły zwrot akcji po Cincinnati. Komunikat dla Świątek tuż przed US Open. I to jaki

Za nami zmagania zrewolucjonizowanej formuły miksta na US Open, podczas których Iga Świątek w parze z Casperem Ruudem dotarła aż do wielkiego finału. W nim górę wzięło jednak doświadczenie włoskich obrońców tytułu - Sary Errani oraz Andrei Vavassoriego, którzy wygrali mecz po super tie-breaku wieńczącym drugą partię.

Dla Igi Świątek był to jednak tylko miły dodatek i "rozgrzewka" przed rywalizacją w singlu. Nasza reprezentantka świętowała już wielkoszlemowy tytuł na nowojorskich kortach w 2022 roku, a teraz kolejny raz będzie jedną z kandydatek do końcowego triumfu. Ba, portal Tennis365.com widzi w niej nawet faworytkę numer jeden.

- Sukces na dwóch imprezach, na których Iga Świątek dotychczas nie notowała swoich najlepszych występów (na Wimbledonie oraz w Cincinnati), dobrze wróży przed rywalizacją na kortach Flushing Meadows, gdzie była już mistrzynią w 2022 roku. Wydaje się, że Iga Świątek wróciła na dobre - lub jest tego bliska - do swojej najlepszej formy, a jej ostatnie występy stawiają jej w roli głównej faworytki do wygrania jej siódmego tytułu Wielkiego Szlema - napisali o Polce tamtejszej eksperci.

Na kolejnych pozycjach wyróżnione zostały natomiast: liderka rankingu WTA Aryna Sabalenka, Amerykanka Coco Gauff, Kazaszka Jelena Rybakina oraz kolejna z Amerykanek Madison Keys.

Jednak nie Iga Świątek? Legendarny trener wskazał faworytkę US Open

Na łamach tego samego portalu głos przed najbliższym US Open zabrał jednak także legendarny trener Rick Macci, który zupełnie inaczej patrzy na nowojorską rywalizację pań. Jego zdaniem główna pretendentka do wielkoszlemowego tytułu jest zupełnie inna. A nazywa się Mirra Andriejewa.

Ba, Amerykanin nazywa Rosjankę nawet przyszłą liderką światowego rankingu. A że spod jego ręki wyszło pięć pierwszych rakiet świata - Jennifer Capriati, Venus Williams, Serena Williams, Andy Roddick oraz Maria Szarapowa - należy zakładać, że 70-latek doskonale wie, co mówi.

- Mówiłem to już parę lat temu, że wiem, w jakim kierunku to zmierza. Andriejewa zostanie numerem jeden i to ona jest moim typem do wygrania US Open - stwierdził Rick Macci.

I dodał: - Myślę, że na twardych kortach porusza się o 20-25 procent lepiej niż na mączce. Lepiej wydostaje się także z narożników kortu i używa slajsa przy forhendzie. Wiem, że wielu trenerów tego nie lubi, ale posłuchajcie, teraz gra jest zupełnie inna niż jeszcze chociażby 6 czy 10 lat temu. (...) Andriejewa potrafi zagrać drop shota, loba, potem slajsa z bekhendu i nie boi się gry wolejem. Wypełnia więc wszystkie pola w moim notesie. Dlatego na pewno w przyszłości będzie numerem jeden i to na nią stawiam podczas US Open.

Mirra Andriejewa notuje kapitalny sezon, zajmując najwyższe w swojej karierze 5. miejsce w rankingu WTA. Sporo punktów zyskała między innymi wygrywając turnieje w Dubaju oraz Indian Wells. NA obu imprezach eliminowała z drabinki Igę Świątek, ogrywając ją odpowiednio w ćwierćfinale i półfinale. Teraz może - zdaniem Ricka Macciego - stanowić dla Polki zagrożenie podczas wielkoszlemowego US Open, do którego raszynianka przystępuje podbudowana pierwszym w karierze triumfem na kortach w Cincinnati.

Świątek przed starciem z Paolini: Finał to wyjątkowe uczucie. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek została triumfatorką turnieju WTA 1000 w Cincinnati Photo by Scott Stuart/ZUMA Press Wire/Shutterstock (+ skrin Instagram @WTA) East News

Iga Świątek MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP

Na zdjęciu Iga Świątek oraz rosyjska tenisistka Mirra Andriejewa Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Jason Whitman / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP