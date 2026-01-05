Nagły zwrot akcji na United Cup, Świątek już to wie. Hurkacz wszystko ogłosił

Polacy rozpoczęli w Sydney grupowe zmagania w ramach United Cup. Po starciach z Niemcami (5 stycznia) zaplanowane są mecze z Holandią (7 stycznia). W biało-czerwonej kadrze znaleźli się Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Jan Zieliński i Daniel Michalski. Kapitanem jest Mateusz Terczyński, wieloletni sparingpartner i przyjaciel Hurkacza. Prosto z Australii panowie nadali teraz komunikat skierowany do wiceliderki rankingu WTA.

Komunikat dla Igi Świątek. Jest dobra wiadomość

Na nowym wideo, którego współtwórcami są Terczyński, WTA, ATP i United Cup, w pierwszych kadrach widzimy najpierw Świątek pływającą w basenie na różowym dmuchanym flamingu, a za chwilę Hurkacza, który ma dla tenisistki ważną wiadomość. Stoi przed kamerą, trzymając flaminga, i komunikuje: "Znaleźliśmy flaminga i wraca do nas do reprezentacji Polski na United Cup".

O co chodzi z całą akcją? To wytłumaczono w dalszej części nagrania. "To nadzwyczajna opowieść o zaginionym przedmiocie, który należał do reprezentacji Polski w tenisie" - rozpoczęto. Flaming towarzyszył biało-czerwonej kadrze podczas wcześniejszych meczów United Cup i był niejako maskotką drużyny oraz symbolem jej zwycięstwa. Jednak w pewnym momencie zniknął.

Nie mam pojęcia, gdzie jest teraz

Okazuje się, że został przekazany na licytację na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a później trafił w ręce Górskiej Akademii z Zakopanego. Teraz nastąpił zwrot akcji i wrócił w ręce polskiej drużyny tenisa. "Maskotkę" z rąk dzieci ze szkółki odebrał Hurkacz. "Nie wiedzieliśmy, gdzie się podziewał. Dziękujemy, że fantastycznie się nim zaopiekowaliście" - powiedział.

W ten sposób flaming znów towarzyszy Świątek i spółce podczas United Cup. I kto wie, może znów będzie szczęśliwym amuletem i razem z Polakami dotrze aż do finału turnieju? Ten zaplanowany jest na 11 stycznia. Poprzedzą go półfinał (10 stycznia), ćwierćfinały (8-9 stycznia) i trwająca właśnie (do 7 stycznia) faza grupowa.

