Nagły zwrot akcji na United Cup. Hurkacz nadał komunikat do Świątek
Polacy rozpoczęli zmagania na United Cup 2026. Jednak na kilka godzin przed startem pierwszego meczu doszło do pewnego niespodziewanego zwrotu akcji, który to na wideo ogłosił Hubert Hurkacz. Zwrócił się z informacją do Igi Świątek. Chodzi o "zaginioną" maskotkę drużyny. Sprawa właśnie się rozwiązała. I to z jakim efektem.
Polacy rozpoczęli w Sydney grupowe zmagania w ramach United Cup. Po starciach z Niemcami (5 stycznia) zaplanowane są mecze z Holandią (7 stycznia). W biało-czerwonej kadrze znaleźli się Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Jan Zieliński i Daniel Michalski. Kapitanem jest Mateusz Terczyński, wieloletni sparingpartner i przyjaciel Hurkacza. Prosto z Australii panowie nadali teraz komunikat skierowany do wiceliderki rankingu WTA.
Komunikat dla Igi Świątek. Jest dobra wiadomość
Na nowym wideo, którego współtwórcami są Terczyński, WTA, ATP i United Cup, w pierwszych kadrach widzimy najpierw Świątek pływającą w basenie na różowym dmuchanym flamingu, a za chwilę Hurkacza, który ma dla tenisistki ważną wiadomość. Stoi przed kamerą, trzymając flaminga, i komunikuje: "Znaleźliśmy flaminga i wraca do nas do reprezentacji Polski na United Cup".
O co chodzi z całą akcją? To wytłumaczono w dalszej części nagrania. "To nadzwyczajna opowieść o zaginionym przedmiocie, który należał do reprezentacji Polski w tenisie" - rozpoczęto. Flaming towarzyszył biało-czerwonej kadrze podczas wcześniejszych meczów United Cup i był niejako maskotką drużyny oraz symbolem jej zwycięstwa. Jednak w pewnym momencie zniknął.
Nie mam pojęcia, gdzie jest teraz
Okazuje się, że został przekazany na licytację na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a później trafił w ręce Górskiej Akademii z Zakopanego. Teraz nastąpił zwrot akcji i wrócił w ręce polskiej drużyny tenisa. "Maskotkę" z rąk dzieci ze szkółki odebrał Hurkacz. "Nie wiedzieliśmy, gdzie się podziewał. Dziękujemy, że fantastycznie się nim zaopiekowaliście" - powiedział.
W ten sposób flaming znów towarzyszy Świątek i spółce podczas United Cup. I kto wie, może znów będzie szczęśliwym amuletem i razem z Polakami dotrze aż do finału turnieju? Ten zaplanowany jest na 11 stycznia. Poprzedzą go półfinał (10 stycznia), ćwierćfinały (8-9 stycznia) i trwająca właśnie (do 7 stycznia) faza grupowa.