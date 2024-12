Nagły wpis WTA. Sabalenka dopięła swego i reaguje. Padły fakty ws. Świątek

Grudzień to zawsze czas podsumowań. Z takiego samego założenia wyszli także przedstawiciele organizacji WTA, próbując w liczbach przedstawić to, co działo się w kobiecym tenisie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Postanowili podejść jednak do tego kreatywnie, stawiając bardziej na ciekawostki niż suche fakty z kortu.