Nagły przekaz od Igi Świątek, nie zostawiła wątpliwości. "To trochę bolało"

Iga Świątek nie tak dawno cieszyła się z triumfu na zawodach WTA rangi 500 w Seulu, w których występowała po raz pierwszy. Polka odnotowała wówczas kapitalną serię zwycięstw zwieńczoną pokonaniem w finale Rosjanki Jekateriny Aleksandrowej.

Zaraz potem Polka przeniosła się na drugą stronę Morza Żółtego i wzięła udział w zmaganiach "tysięcznika" w Pekinie. Tutaj również wszystko początkowo szło po jej myśli - raszynianka ograła bowiem najpierw Yue Yuan, a następnie Camilę Osorio.

Jej triumfalny pochód zakończyła jednak ostatecznie Emma Navarro, która nie tylko pokonała ją w setach 2:1, ale i zwieńczyła rywalizację odsłoną wygraną do zera - tego typu porażka nie zdarzyła się zaś Świątek od paru miesięcy.

Iga Świątek skwitowała swój występ w Pekinie. Już padła deklaracja o powrocie

Kiedy opadł już nieco kurz po tym starciu, wiceliderka światowego rankingu zdecydowała się podsumować w mediach społecznościowych przygodę w Chinach. W jej wpisie dało się odczuć nutę żalu, ale też i determinacji do dalszej pracy.

"Dziękuję China Open. To trochę bolało, ale wrócę w przyszłym roku, by poradzić sobie lepiej. Szczególne podziękowania ślę kibicom. Czułam wasze wsparcie na każdym kroku i doceniam to" - stwierdziła tenisistka.

Światek szykuje się do gry w Wuhan Open. W stawce nie zabrakło m.in. Sabalenki

Iga Świątek swój wpis skwitowała krótkim stwierdzeniem "Następny przystanek: Wuhan" - niebawem bowiem weźmie ona udział w kolejnym turnieju rangi 1000 w "Państwie Środka" właśnie w tym mieście.

Obsada tego współzawodnictwa jest naprawdę mocna - nie zabraknie, chociażby światowej jedynki, Aryny Sabalenki, która - podobnie jak Świątek - rozpocznie grę od drugiej rundy. Wuhan Open zostanie zainaugurowane 6 października i zakończy się 12 października.

