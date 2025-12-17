Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nagły komunikat ws. Świątek i Sabalenki. Przewrót na szczycie. To już oficjalne

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Rywalizacja Igi Świątek z Aryną Sabalenką rozgrzewa fanów zmagań WTA od kilku sezonów. Odkąd Ashleigh Barty ogłosiła zakończenie kariery, to właśnie Polka oraz Białorusinka dzieliły między siebie pozycję liderki kobiecego zestawienia w grze pojedynczej. Obie walczą także o jak największą liczbę zdobytych trofeów podczas Szlemów, za które odpowiada ITF. Dzisiaj międzynarodowa federacja opublikowała specjalny komunikat. Wiemy już, że nastała detronizacja w jednej z kategorii.

Dwie kobiety, sportowczynie, z wyraźnymi emocjami na twarzach, po lewej kobieta z dłońmi zasłaniającymi usta, po prawej kobieta myśląca, wsparta ręką o usta, obie ubrane sportowo.
Aryna Sabalenka i Iga Świątek od lat toczą batalię o pozycję liderki rankingu WTATimothy A. Clary & Pedro PardoAFP

Patrząc wyłącznie na ranking WTA, sezon 2025 został zdominowany przez Arynę Sabalenkę. Białorusinka zakończy rok z przewagą 2475 pkt nad Igą Świątek. Tenisistka z Mińska prezentowała bardzo równy i stabilny poziom na przestrzeni niemal całej kampanii rozgrywek. Słabszy fragment zanotowała jedynie w trakcie zmagań na Bliskim Wschodzie. Podczas turniejów rangi "1000" w Dosze i Dubaju wygrała w sumie jedno spotkanie. Później 27-latka wróciła jednak na właściwe tory i znów widzieliśmy ją w kluczowych fazach poszczególnych imprez.

Zobacz również:

Magda Linette pokonała Paulę Badosę
Tenis

34 minuty starcia Linette z Badosą na starcie sezonu. Radość Polki, smutek jej trenera

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Sabalenka była bardzo skuteczna w docieraniu do najlepszej "4" albo finałów. W sumie aż dziewięciokrotnie meldowała się w decydujących starciach o trofeum. W kluczowych pojedynkach często brakowało jej jednak skuteczności. W związku z tym zakończyła rok z "zaledwie" czterema tytułami - o jednym więcej niż Świątek. Pięć przegranych finałów, w tym te podczas Australian Open i Roland Garros, z pewnością zabolało Arynę. Także podczas WTA Finals w kluczowej batalii lepsza okazała się Jelena Rybakina.

    Nasza reprezentantka wywalczyła w sezonie 2025 tyle samo wielkoszlemowych trofeów, co tenisistka z Mińska. Raszynianka zwyciężyła podczas Wimbledonu, a aktualna liderka rankingu WTA triumfowała w US Open. Świątek po raz pierwszy w karierze zanotowała co najmniej ćwierćfinały w każdej z najważniejszych imprez w ciągu jednego roku - poza wspomnianym triumfem w Londynie, była w półfinale Australian Open i Roland Garros oraz w najlepszej "8" w Nowym Jorku. Lepiej pod tym względem wypadła Sabalenka, która nie schodziła poniżej półfinałów, a w dodatku trzykrotnie brała udział w decydujących starciach.

    Zobacz również:

    Iga Świątek została triumfatorką plebiscytu "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025"
    Iga Świątek

    "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Spektakularny triumf, Iga Świątek obroniła tytuł. Jest głos z obozu Polki

    Tomasz Brożek
    Tomasz Brożek

      Znamy mistrzynię świata ITF za sezon 2025. O tytuł walczyły Świątek i Sabalenka

      Wielkoszlemowe rezultaty mają istotne znaczenie w przyznawaniu nagrody dla Mistrzyni Świata ITF. Wręcza ją międzynarodowa federacja, która dba o najważniejsze imprezy w tenisowym kalendarzu. W zeszłym roku tytuł trafił w ręce Iga Świątek, chociaż faworytką wydawała się Białorusinka. Wówczas oprócz Szlemów doceniono jednak także fakt zdobycia brązowego medalu przez Polkę podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu, a także jej występ w turnieju finałowym BJK Cup, gdzie nasza reprezentacja dotarła do półfinału.

      W tym sezonie decydowały już przede wszystkim wyniki osiągnięte na Szlemie. Dziś po południu poznaliśmy triumfatorkę nagrody. W specjalnym komunikacie ogłoszono, że otrzymała ją Aryna Sabalenka. Tym samym tenisistka z Mińska zdetronizowała Igę Świątek. Tak się składa, że obie naprzemiennie zdobywają ten tytuł od 2022 roku - w latach parzystych Polka, a w nieparzystych - Białorusinka. Wybór ITF pokrył się zatem z tym, który w poniedziałek ogłosiło WTA. W plebiscycie kobiecej organizacji również triumfowała 27-latka.

      Zobacz również:

      Jelena Rybakina i Iga Świątek zmierzą się ze sobą w drugiej kolejce fazy grupowej WTA Finals 2025
      Iga Świątek

      Rybakina na drodze Świątek. Starcie gwiazd u progu sezonu. Znamy kluczową informację

      Mateusz Stańczyk
      Mateusz Stańczyk

        Tytuł Mistrza Świata ITF otrzymał z kolei Jannik Sinner. Dla Włocha to drugie takie wyróżnienie z rzędu. To niejedyna nagroda dla kraju z Półwyspu Apenińskiego. W kategorii kobiecy debel najlepsze okazały się Sara Errani i Jasmine Paolini. Po stronie panów trofeum trafiło do międzynarodowego duetu - Marcel Granollers (Hiszpania)/Horacio Zeballos (Argentyna).

        "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Iga Świątek zwyciężczynią tegorocznego plebiscytu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
        Młoda kobieta uśmiecha się i trzyma mikrofon podczas konferencji prasowej na tle banerów turnieju tenisowego
        Iga Świątek AFP
        Kobieta wypowiadająca się podczas konferencji prasowej, trzyma mikrofon z logo Prudential, w tle czerwony baner z logotypem tej firmy, ubrana w czarną koszulkę oraz kilka naszyjników i bransoletek.
        Aryna SabalenkaPETER PARKSAFP
        Dwie zawodniczki tenisowe stojące obok siebie przy siatce, obie ubrane w sportowe stroje i trzymające rakiety, w tle widoczne elementy kortu i sprzęt medialny.
        Iga Świątek i Aryna SabalenkaAlfredo Falcone/LaPresse/ShutterEast News

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja