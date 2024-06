Nagły komunikat PKOl ws. Igi Świątek. Jest oficjalne potwierdzenie

Za 1,5 miesiąca raszynianka powróci na swoje ulubione korty, by rywalizować o medale igrzysk olimpijskich. Patrząc na formę 23-latki oraz fakt, gdzie odbędzie się impreza - nic dziwnego, że to raszyniankę wskazuje się jako główną faworytkę zmagań, które wystartują 27 lipca. Tym razem nastąpi jednak nietypowa sytuacja, bowiem zawodniczki niemal z marszu przystąpią do rywalizacji na kortach ziemnych w Paryżu. Wcześniej czeka je m.in. Wimbledon na londyńskiej trawie, którego finał wyznaczono dwa tygodnie przed startem turnieju w stolicy Francji.