Turnieje kwalifikacyjne do wrześniowych finałów Billie Jean King Cup zorganizowano w dość "niefortunnym" terminie, bo po zakończeniu "tysięcznika" w Miami, a przed zmaganiami w Stuttgarcie, gdzie wiele czołowych tenisistek zainauguruje sezon na mączce. Taki obrót spraw doprowadził do wycofania się kilku znanych zawodniczek z rywalizacji drużyn narodowych - rezygnację ogłosiły m.in. Madison Keys, Coco Gauff, Jessica Pegula oraz Iga Świątek.

"Podjęłam trudną decyzję. Wiem, że nie jest to informacja, której chcieli kibice, szczególnie polscy, niemniej to decyzja słuszna dla mnie na ten moment" - rozpoczęła."Zawsze z dumą reprezentuję Polskę. W zeszłym roku zagrałam dla kraju wszystko, co było do zagrania. Jestem niezwykle dumna z historycznych drużynowych sukcesów - półfinały BJKC (Billie Jean King Cup - red.) oraz finału UC (United Cup - red.)" - napisała Polka w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie.