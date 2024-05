Iga Świątek w tym roku do Paryża przyjechała doskonale przygotowana i z wielką pewnością siebie. Nie może być inaczej, gdy przypomnimy sobie to, jak wyglądała Polka przed pierwszym meczem w jej ukochanym turnieju. Najpierw bowiem Świątek wygrała rywalizację na kortach w Madrycie, rewanżując się za porażkę w ubiegłorocznym finale z Aryną Sabalenką. Tym razem górą była nasza gwiazda, a przewagę nad Białorusinką potwierdziła kilkanaście dni później w Rzymie.

To wszystko sprawiło, że Świątek do stolicy miłości przyjechała, jako murowana faworytka do wygranej. Według ekspertów każde inne zakończenie imprezy niż ostateczna wygrana Polki będzie sporą niespodzianką i liderka rankingu WTA potwierdziła to już w pierwszym spotkaniu, pokonując Francuzkę Leolię Jeanjean w bardzo dobrym stylu. W drugiej rundzie Polkę czeka hitowe starcie z Naomi Osaką, na które czeka cały tenisowy świat. Jasne było, że ten mecz rozegrany zostanie na największym z kortów, a więc tym imienia Philippe'a Chatriera.