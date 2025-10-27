Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nagłe wieści dla Świątek tuż przed WTA Finals. Gwiazda publicznie ogłasza, koniec spekulacji

Igę Świątek już tylko dni dzielą od rozpoczęcia WTA Finals. Apetyt na drugi w karierze triumf w prestiżowym turnieju z pewnością jest wielki, choć o takowy łatwo nie będzie. W końcu raszynianka mierzyć się będzie z siedmioma najlepszymi obecnie tenisistkami świata. Niedługo przed turniejem gruchnęła wieść, że do Rijadu wybiera się również Ons Jabeur. Tunezyjka publicznie ogłosiła, że jej rola w WTA Finals będzie wyjątkowa.

Iga Świątek i Ons Jabeur
Iga Świątek i Ons JabeurHENRY NICHOLLS / AFP / Photo by ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFPAFP

Iga Świątek i Aryna Sabalenka przed startem WTA Finals 2025 są postrzegane jako dwie największe faworytki, co nie powinno nikogo dziwić. W końcu Białorusinka i Polka do Rijadu jadą jako liderka i wiceliderka rankingu WTA, a do tego raszynianka poznała już smak triumfu w prestiżowych rozgrywkach.

Atmosfera robi się coraz bardziej gorąca, a doniesienia takie jak te o niejasnych motywach Jeleny Rybakiny dodatkowo ją podgrzewają. Na kilka dni przed turniejem do Igi Świątek dotarła niespodziewana wiadomość. Od jednej z jej bardziej znanych rywalek.

    Ons Jabeur jedzie na WTA Finals. Ale nie jako zawodniczka

    Tunezyjka na oficjalnym koncie WTA Finals w krótkim nagraniu poinformowała, że również wybiera się do Rijadu. Tyle że nie po to, żeby grać. W jakiej zatem roli będzie występować 31-latka?

    Jabeur jest ambasadorką turnieju w Rijadzie, w związku z czym dołączy do Świątek i Sabalenki w Arabii Saudyjskiej. Na nagraniu podzieliła się wiadomością z kibicami, tak więc spekulacje dotyczące jej roli uznać można z marszu za zakończone.

    Cześć wszystkim! Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę wrócić do Rijadu na finały WTA. Mam nadzieję, że atmosfera będzie niesamowita i nie mogę się doczekać, by zobaczyć niesamowitą energię kibiców.
    ogłosiła Jabeur

    Kibicom z Rijadu z pewnością dodatkowo przypodobała się, jako że na nagraniu posługiwała się językiem arabskim, nie zaś angielskim. W 2022 i 2023 roku Jabeur brała udział w WTA Finals jako zawodniczka. Ani razu nie udało jej się jednak awansować do półfinału.

    Jannik Sinner - Alexander Zverev. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

