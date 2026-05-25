Nagłe tąpnięcie w meczu Igi Świątek. Jedno i drugie. Wnioski są oczywiste

Żadnego wygranego w tym roku turnieju i tylko jeden półfinał, osiągnięty w Rzymie, gdzie Iga Świątek musiała uznać wyższość grającej świetny tenis Eliny Switoliny. Na Camp Centrale powiało optymizmem, bardzo dobre w wykonaniu Igi były mecze z Naomi Osaką i Jessicą Pegulą, ale zabrakło postawienia kropki nad "i".

Iga Świątek szukająca. Co pokazał mecz z Emerson Jones?

Nieskora do zmian, podkreślająca swoje umiłowanie do rutyny Świątek, od czasu zakończenia współpracy z Tomaszem Wiktorowskim ciągle szuka. Uznała, że przełomu w grze na dłuższą metę nie zapewni jej Wim Fissette, dla którego tarczą ochronną nie okazał się być nawet wygrany niespodziewanie Wimbledon w 2025 roku. Belg jednak doskonale wiedział na co się pisze, bo już na starcie współpracy ze Świątek zdał sobie sprawę, że w tej historii nawet drugie miejsce jest mniejszą lub większą porażką.

Iga wierzy, że szczęście i idealną przystań znalazła w akademii Rafaela Nadala, gdzie jej głównym szkoleniowcem został Francisco Roig. Praca na mączce pod bacznym okiem legendy tego sportu i ulgradoświadczonego hiszpańskiego szkoleniowca, pierwszy namacalny efekt ma przynieść właśnie w Paryżu.

W otoczeniu Świątek nikt nawet nie mówi o jakimkolwiek celu minimum. Raszynianka pragnie pełnej puli, chce po raz piąty zostać wielkoszlemową mistrzynią na kortach Rolanda Garrosa.

Polka zaczęła z wysokiego "C", dwa pierwsze gemy miały ekspresowy przebieg. Ale co stało się po niespełna 5 minutach? Emerson Jones zachowała się tak, jakby nagle przypomniała sobie najważniejsze założenia, czyli bez respektu podjęcie walki z Polką. I widać było zmianę w jej usposobieniu, przeszła do bardziej ofensywnych zagrań, udanymi returnami odpowiadając na podania Polki. Starała się podchodzić bliżej siatki, co także dowodziło, że chce narzucać swoją dynamikę w akcjach.

Gem zaczął się od premierowego punktu w meczu, a zakończył świetnym returnem, gdy uderzeniem z forhendu posłała piłkę blisko linii bocznej. 24-letnia Polka nie z takich tarapatów już wielokrotnie wychodziła, więc można było zakładać, że z tej sytuacji szybko wyciągnie wnioski.

I tak też się stało. Przy stanie 3:1 Świątek po raz pierwszy w tym meczu usłyszała naprawdę głośny doping wzniesiony przez grupkę kibiców, którzy zasiedli na koronie stadionu. I zaczęła coraz lepiej realizować założenia, bardzo pewnie kończąc pierwszy set 6:1.

Podobna, trudniejsza sytuacja miała miejsce w czwartym gemie drugiego seta, gdy Iga prowadziła 3:0. Jej serwis nie stopował zapędów Australijki i ponownie rywalka dała sobie szansę na przełamanie. Okazji znów nie zmarnowała, tym razem kończąc akcję efektownym behhendem w narożnik kortu. Niespodziewanym dla Igi, łapiąc przeciwniczkę na wykroku.

W całym meczu Świątek popełniła 16 niewymuszonych błędów, przy 22 po stronie nastolatki. Polka wykorzystała sześć z dziesięciu break-pointów, zdobywając z pierwszego i drugiego serwisu zbliżoną liczbę punktów (72 i 67).

Co jednak by się stało, gdyby po drugiej stronie siatki już była groźniejsza przeciwniczka? Taka, która wydarzeniami z obu momentów w meczu byłaby w stanie jeszcze bardziej napędzić swój tenis, zmuszając Igę do niekomfortowej gry, częściej z defensywy? Nawet w takim meczu Polka pokazała, że przemawiają przez nią nerwy i emocje, gdy już po akcji ze złością uderzyła jedną z piłek, na co rozległ się cichy pomruk z trybun. Takie wyzwania, wraz z późniejszymi rundami, niewątpliwie przyjdą. Jeśli jeszcze nie w drugiej rundzie, to z pewnością poprzeczka duża wyżej zostanie zawieszona w trzecim turniejowym pojedynku. Z finalnie wysokiej i pewnej wygranej nad Australijką Jones (6:1, 6:2) na pewno warto odrobić lekcję. I można zakładać, że trener Roig sam zdaje sobie z tego sprawę.

Z Paryża Artur Gac

Iga Świątek MOHAMMED BADRA EPA

Emerson Jones MOHAMMED BADRA EPA





