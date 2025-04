Nagłe problemy w Madrycie, Świątek reaguje. Wypaliła bez wahania. "Podobało mi się"

Po błyskawicznym pierwszym secie, wygranym przez Igę Świątek 6:0 wydawało się, że pojedynek z Dianą Sznajder nie potrwa zbyt długo. Później jednak w grę Polki wkradły się nerwy, a co za tym idzie błędy. Rosjanka wygrała drugą partię, ale to raszynianka w decydującym secie okazała się lepsza i triumfowała 6:0, 6:7(3), 6:4. Z powodu potężnych problemów z dostawami prądu w Hiszpanii mecz mocno się opóźnił. Reakcja Świątek na nagły kryzys była bądź co bądź zaskakująca.