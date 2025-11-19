Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nagle padło pytanie o Hurkacza, Świątek zbita z tropu. "O Jezu, serio?"

Iga Świątek po niedawnych zmaganiach w WTA Finals "nie zdjęła nogi z gazu" i wraz ze swymi koleżankami z reprezentacji Polski wzięła w Gorzowie Wielkopolskim udział w rozgrywkach Billie Jean King Cup. Przy okazji tej rywalizacji wzięła udział w zabawnym nagraniu, w trakcie którego jej zadaniem był wybór między dwoma opcjami. Naszą znakomitą tenisistkę zbiło na moment z tropu pytanie o... Huberta Hurkacza i Caspera Ruuda.

Iga Świątek musiała dokonać niełatwego wyboru między Hubertem Hurkaczem i Casperem Ruudem
Iga Świątek musiała dokonać niełatwego wyboru między Hubertem Hurkaczem i Casperem RuudemDAVID GRAY - x.com/pzt_tenisAFP

Iga Świątek na początku listopada podeszła do rywalizacji w ramach WTA Finals w saudyjskim Rijadzie, które symbolicznie wieńczą sezon - niestety po triumfie nad Keys i po dwóch porażkach z Rybakiną i Anisimovą pożegnała ona w tym przypadku marzenia o fazie pucharowej.

To mimo wszystko jednak nie był dla niej koniec wyzwań w bieżącym roku, bo niedługo potem przystąpiła ona do rozgrywek Billie Jean King Cup wraz z reprezentacją Polski, która w roli gospodarza podjęła w Gorzowie Wielkopolskim Nową Zelandię oraz Rumunię.

"Biało-Czerwone" w obu przypadkach pokonały przeciwniczki 3:0, a raszynianka walnie przyczyniła się do tego sukcesu, nie dając szans kolejno Elyse Tse oraz Gabrieli Lee. Wiceliderka światowego rankingu w międzyczasie zdążyła też... zmierzyć się z serią pytań z gatunku albo - albo.

Hurkacz czy Ruud? Świątek miała trudny orzech do zgryzienia

Na profilu Polskiego Związku Tenisa w portalu X pojawił się krótki filmik podczas którego tenisistka wybierała jedną z dwóch podanych opcji. Musiała się tu zmierzyć chociażby ze wskazaniem między złotem olimpijskim, a kalendarzowym Wielkim Szlemem, ale na tym nie koniec.

W pewnej chwili została bowiem zagadnięta o to, czy woli grę w mikście z Hubertem Hurkaczem, czy może z Casperem Ruudem. "O Jezu, serio? O Jezu, nie jestem w stanie wybrać!" - rzuciła na początku Świątek. Zadanie bez dwóch zdań nie było łatwe...

"Na pewno z Hubim, ze względu na to, że po prostu jesteśmy z tego samego kraju. Myślę, że znamy się lepiej, więc jest czasem lepsza atmosfera ze względu na to, ale z Casperem też było super, więc nie umiem wybrać..." - wahała się mimo wszystko do końca 24-latka.

Świątek ma już w planach kolejne wyzwania. W grudniu czeka ją wyprawa do Chin

Teraz przed raszynianką czas na zasłużony odpoczynek, a już pod koniec przyszłego miesiąca podejdzie do nowego wyzwania - pokazowego The World Tennis Continental Cup w chińskim Shenzhenie. Następnie pozostanie rzucić się w wir oficjalnych rozgrywek WTA...

Kobieta w sportowym stroju z logo Lotto i polską flagą trzyma mikrofon podczas konferencji prasowej na tle niebieskiego banera z napisem Billie Jean King Cup.
Iga ŚwiątekLech MuszyńskiPAP
Tenisistka uderzająca żółtą piłkę tenisową podczas meczu, ubrana w białą koszulkę i czapkę, w tle trybuny.
Iga ŚwiątekLech MuszyńskiPAP
Tenisistka w białej koszulce i czerwonej spódniczce wykonuje uderzenie podczas meczu na korcie twardym, w tle widownia uważnie obserwuje rozgrywkę.
Iga Świątek podczas turnieju Billie Jean King Cup w Gorzowie WielkopolskimPAWEL JASKOLKANewspix.pl
