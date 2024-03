Nagle padło pytanie o drabinkę. Świątek nie wahała się i od razu powiedziała, co myśli

W pomeczowych wywiadzie dla stacji CANAL+ SPORT 22-latka wspomniała, co jej zdaniem było kluczem do odwrócenia losów seta. "Starałam się skoncentrować na sobie. Wiem, że na początku robiłam za dużo błędów. Zepsułam z trzy piłki, których nie powinnam zepsuć. Dlatego później starałam się grać trochę spokojniej . Myślę, że moja dyspozycja i przeciwniczki spowodowały, że taki był wynik w drugim secie" - powiedziała Świątek.

Associated Press / © 2023 Associated Press

"Finały WTA w Europie byłyby miłe" - mówi Iga Świątek, koncentrując się na Indian Wells. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Dziennikarz zapytał Świątek o bliźniaczą drabinkę. Polka skomentowała tę sytuację

W dalszej fazie rozmowy Żelisław Żyżyński nawiązał do drabinek, które w przypadku Polki okazały się bliźniacze do tego, co miała podczas Australian Open. Wówczas w drugiej rundzie również rywalizowała z Danielle Collins, a w kolejnej fazie z Lindą Noskovą. Tym razem nasza tenisistka nie zatrzymała się na Czeszce i wzięła skuteczny rewanż. Oto, co miała do powiedzenia w tym temacie liderka rankingu WTA.