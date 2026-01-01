Nagłe ogłoszenie o Świątek. Polka jednak na liście i to przed Sabalenką

Najlepsza polska tenisistka w historii jest już gotowa na zbieranie punktów do rankingu WTA w sezonie 2026. Za nią spotkania w ramach pokazowego turnieju w Shenzen. Niebawem rozpocznie się natomiast United Cup, a tuż po nim cały świat będzie ekscytował się Australian Open. Nasza rodaczka, póki co nie wygrała, choćby jednej edycji zawodów rozgrywanych na Antypodach. Kibice mają nadzieję na to, że zła seria wreszcie dobiegnie końca. Słodko-gorzkie słowa płyną jednak z zagranicznych mediów.

1 stycznia zwyciężczynie czterech najważniejszych imprez w kalendarzu wytypowali dziennikarze "tennis365.com". Dla Polaków zaczęło się niepokojąco, bo od niezbyt dobrych przewidywań odnośnie zbliżającego się Wielkiego Szlema na południowej półkuli. Stawiają w nim na Arynę Sabalenkę. "Dotarła do trzech finałów z rzędu, co sprawia, że ma duże szanse na odzyskanie tytułu, który zdobyła w 2023 i 2024 roku, rewanżując się za porażkę z Keys w 2025 roku" - przyznali.

Świątek znów będzie królową mączki? Powiało optymizmem tuż przed sezonem

Ale ciekawiej dla fanów z kraju nad Wisłą robi się później. Chodzi dokładnie o Rolanda Garrosa. Ten kilka miesięcy temu zakończył się dla Igi Świątek niepowodzeniem. Zdaniem przedstawicieli powyższej redakcji, we Francji 24-latka da swoim rodakom mnóstwo powodów do radości. "Sabalenka i Gauff ponownie będą walczyć o zwycięstwo, a na pewno nie należy lekceważyć Anisimovej, która jako nastolatka dotarła do półfinału tego turnieju w 2019 r., jednak po silnej drugiej połowie roku 2025 Świątek wydaje się gotowa, by ponownie objąć stanowisko 'Królowej kortów ziemnych'" - przewidują.

To scenariusz wymarzony dla Polaków, ponieważ Raszynianka sięgnęłaby po piąty tytuł w karierze na legendarnej paryskiej mączce. O takich liczbach może pomarzyć każda obecnie występująca zawodniczka. Przykładowo w stolicy Francji ani razu z pucharu nie cieszyła się Aryna Sabalenka. Zdobycie głównego trofeum nie będzie łatwe, co pokazała ostatnia edycja. 24-latka długo szła jak burza, lecz w półfinale zastopowała ją właśnie Białorusinka. Ona także później obeszła się smakiem.

