Nagła zmiana u Świątek. Od razu przykuła uwagę, tenisistka się tłumaczy

Iga Świątek po powrocie do gry po kontuzji idzie przez kolejne mecze niczym burza - za 21-latką jest już triumf na zawodach w Stuttgarcie, a przed nią szansa na ostatecznie zwycięstwo również w zmaganiach w Madrycie, gdzie do rozegrania pozostał jej już tylko finał.

Awans do niego Świątek wywalczyła dzięki triumfowi nad reprezentantką Rosji Wieroniką Kudiermietową - w nocy z czwartku 4 maja na piątek 5 maja raszynianka ograła oponentkę 6:1, 6:1, a kluczowy zdawał się tu początek drugiego seta. Wówczas to bowiem Kudiermietowa bardzo szybko dopisała do swojego konta pierwszego gema, ale nasza przedstawicielka nie dała się zbić z tropu.