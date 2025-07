Nagła zmiana przed US Open. Iga Świątek totalnie zaskoczona. "O mój Boże"

W niezwykle trudnym - przynajmniej do tej pory - sezonie Iga Świątek zaserwowała swoim fanom, a przy okazji i samej sobie zaskakujący prezent, jakim był triumf na Wimbledonie. Choć do tej pory nie miała tego w zwyczaju, polska tenisistka czarowała na londyńskiej trawie niczym prawdziwa mistrzyni tej nawierzchni, w wielkim finale ogrywając w niecałą godzinę 6:0, 6:0 reprezentantkę Stanów Zjednoczonych Amandę Anisimovą.

- Wygranie Wimbledonu było dla mnie zawsze tak odległym marzeniem, że właściwie nie przychodziło mi nawet do głowy o nim myśleć. Trudno opisać emocje, które pojawiają się we mnie teraz, gdy to marzenie spełniłam. Nawet po tych paru dniach jeszcze układam to sobie w głowie - napisała w mediach społecznościowych, zaznaczając, że po triumfie na Wimbledonie przyszedł czas na to, by "złapać oddech".