Nagła zmiana po meczu Świątek. To nie tak miało wyglądać. "Znienawidzi mnie za to"

Przed finałem turnieju rozgrywanego na kortach im. Rolanda Garrosa Iga Świątek była murowaną faworytką. Jasmine Paolini nikt właściwie nie dawał szans. Dla niej już sam awans tak daleko był życiowym sukcesem i nagrodą, za lata ciężkiej pracy. Włoszka zaczęła jednak bardzo dobrze, zaskoczyła polską tenisistkę i miała nawet przewagę przełamania. Potem jednak wszystko wróciło "do normy". Ostatecznie 23-latka wygrała 6:2, 6:1 i tym samym pozostaje niepokonana w Paryżu od trzech lat .

Każdy turniej jest inny i ma inną historię. Jak mówiliśmy na konferencji o zeszłym roku, to faktycznie trudno było mi się tutaj ucieszyć, bo czułam więcej ulgi niż pozytywnych emocji. A w tym roku czuję, że wykonałam świetną robotę. Wygrałam tyle tytułów na mączce, tyle ważnych turniejów... W pewnym sensie dominowałam i jestem z siebie ogromnie dumna i na pewno trochę bardziej się pocieszę niż w zeszłym roku

Polka po raz trzeci z rzędu, a czwarty w ogóle, odbierała trofeum za zwycięstwo we French Open. Na korcie, obok Jasmine Paolini, towarzyszyły jej Martina Navratilova i Chris Evert . Jednak, jak się okazuje, nie tak to miało wyglądać...

"Znienawidzi mnie za napisanie tego, ale to Martina Navratilova miała wręczyć trofeum dla zwyciężczyni. Uznała jednak, że najwłaściwsze byłoby, aby dołączyła do niej Chris Evert., W ramach uczczenia 50. rocznicy zdobycia przez nią pierwszego tytułu tutaj . Cóż za piękny gest. Ta dwójka jest po prostu najlepsza" - napisał na portalu "X" dziennikarz.

Dla Świątek obecność obydwu legend była dodatkową motywacją. Wyszło nawet lepiej, niż początkowo planowano. A nie był to koniec dobrych wiadomości, bo liderka rankingu WTA została doceniona na całym świecie.

Gratulacje składali jej najwięksi z największych. W mediach społecznościowych zrobił to nawet Rafael Nadal, czyli postać absolutnie pomnikowa w stolicy Francji. Hiszpan odpadł co prawda w pierwszej rundzie, ale jak widać podziwiał dalszą rywalizację tenisistów oraz tenisistek. Swoje trzy grosze dołożyli także dziennikarze i to nie tylko ci z Polscy.